BRASILEIROS CELEBRAM FORMATURA NO EXTERIOR

Foi realizado no dia 4 de novembro, em Natick, Massachussetts, a cerimônia de formatura dos brasileiros que decidiram transformar suas vidas pela educação através do Centro Universitário Internacional Uninter nos Estados Unidos

A noite começou com a entrada dos formandos no auditório, recebidos com palmas e frases de incentivo de seus amigos e familiares presentes.

A mesa diretiva de outorga de grau reuniu a gestora de operações da Uninter USA, Elisangela Libby, o professor Enio Fonseca Pinto como representante do corpo docente da instituição e o CEO da Uninter USA Raul Picler, que presidiu a sessão solene de colação de grau. Picler desejou as boas-vindas aos acadêmicos e deu início à cerimônia com a execução do Hino Nacional do Brasil.



Antes da entrega dos diplomas, acadêmicos das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Teologia: Doutrina Católica, Pedagogia, Letras, e dos cursos de tecnologia prestaram seus respectivos juramentos.



Chamados individualmente para receber o diploma das mãos dos componentes da mesa diretiva, era impossível não ver a felicidade estampada no rosto de cada formando.

A oradora da turma, Rosangela Vieira de Souza, graduada em Psicologia, foi a primeira a falar: “Ao longo desses últimos anos não chegaríamos aqui sem as pessoas que nos apoiaram tanto, e para elas, nossa eterna gratidão”. O mesmo sentimento foi expresso por Nilza Maria Marques Cassemiro, graduada em Gerontologia (Cuidado ao Idoso) que proferiu a homenagem aos mestres. “Nos sentimos preparados e honrados por termos aprendido com vocês. Recebam nossos agradecimentos pelos ensinamentos que nos deram, e o nosso eterno muito obrigado”, agradeceu Nilza. Graduada em Investigação Profissional, Geysiane Gomes Campagnani citou em sua homenagem seu agradecimento à Uninter “por oferecer a oportunidade para nós, brasileiros, cursarem uma graduação nos Estados Unidos. Sabemos o quão difícil é ter portas abertas aqui, e por isso agradecemos a prestabilidade de toda a equipe acadêmica.”



Mas esta sensação de realização não se limita apenas aos formandos! Com o objetivo de levar educação de qualidade a todos, base de sua fundação há 27 anos no Brasil, em 2018 a Uninter também passou a oferecer cursos de ensino superior a brasileiros que vivem no exterior. “A expansão internacional da Uninter representa a consolidação de uma marca em constante evolução que segue sua premissa original e base de tudo: levar educação para mais brasileiros, onde quer que eles estejam”, afirma Raul Picler,





Seguindo a tradição, no final da noite, os formandos jogaram seus capelos para o alto e se uniram para fazer uma foto que simboliza todo o esforço, determinação e obstinação de cada um que decidiu transformar sua vida pela educação. “Convido nossos formandos que também sirvam de guias e assumam o compromisso de inspirar e estimular as pessoas a procurarem a transformação de suas vidas pela educação, que é um dos melhores investimentos que você pode fazer por você”, encerrou assim o presidente da sessão Raul Picler.



Fotos:

Chay Maffioletti.