A cidade de Fort Lauderdale foi cenário de um evento memorável para as relações Brasil - Estados Unidos, marcando o ano de 2023.

No dia 17 de novembro, foi realizado o VII BRAZIL FLORIDA SUMMIT e o BBG 2023-2024 - Board Installation Business Luncheon, com a presença do Embaixador e Cônsul Geral do Brasil em Miami, André Odenbreit Carvalho, do Secretário de Turismo do Estado do Pará, José Eduardo Pereira da Costa, do CEO e Presidente da FAU Research Park, Andrew Duffel e autoridades brasileiras e americanas.

O VII Brazil Florida Summit teve como tema deste ano, 'Da Amazônia ao Everglades. Uma Jornada de Sustentabilidade pela COP30', a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que será realizada em Belém em 2025.

Vários paineis foram apresentados, colocando em discussão assuntos como o impacto e as perspectivas de um futuro sustentável, as atuais iniciativas no mundo dos negócios e a sustentabilidade e o Showcase Belém, Pará, como destino de turismo reconhecido pela Unesco.

Os participantes dos painéis, entre eles, a diretora associada do College of Arts Letter da FAU, Annete LaRocco, Rodrigo Fonseca da APEX Brasil Miami, Rubens Magno Junior, Superintendente do SEBRAE - Pará e do Diretor da Procissão Círio de Nazaré, Antônio Luis Ferro de Souza, promoveram uma reflexão sobre os temas e contribuíram com informações relevantes.

Durante o evento no Tower Club Internacional, aconteceu também o BBG 2023-2024 - Board Installation Business Luncheon, com a posse do Presidente Marcos Cerutti e Vice-Presidente, Sabrina Torrella e da nova diretoria composta pelos membros do Brazilian Business Group, marcando o início de um novo tempo do Grupo.

Um dia histórico que teve como ápice, o momento de celebração e oração na santa presença da imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré, que pela primeira vez visita os Estados Unidos para abençoar os brasileiros e de todas as nacionalidades.