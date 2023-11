SunFit no One Park Tower

No dia 12 de novembro, o One Park Tower by Turnberry, foi palco de um evento que celebrou a saúde, o bem-estar.

O evento SunFit, idealizado por Nathalia Shumacher, reuniu entusiastas da atividade física, apreciadores de um estilo de vida saudável e famílias em uma manhã memorável de conexões e diversão.

A atmosfera do evento foi marcada por atividades revigorantes, começando com uma sessão de yoga ministrada pela renomada professora Tati, que guiou os participantes em uma jornada de relaxamento e equilíbrio. Durante essa experiência, a empresa Gotas Essenciais, representando a marca doTERRA, proporcionou uma experiência única de relaxamento, enriquecendo a sessão de yoga com óleos essenciais.

O café da manhã, preparado pelo Sagrado Café, deliciou os presentes com opções saudáveis e saborosas. A SunFit também proporcionou sessões de massoterapia com os terapeutas Mirella Muller e Amanda, permitindo que os participantes se entregassem a momentos de relaxamento

O evento ganhou ainda mais vida com a música envolvente do DJ Rommel, que manteve o clima animado durante toda a manhã. Para os amantes da atividade física, houve treinamento funcional com os experientes coachs CarolFe, Bruno Dorleans (O seu Personal), e Ingrid Demetrio, bem como emocionantes partidas de beach tennis e esportes aquáticos.

A colaboração dos parceiros e patrocinadores desempenhou um papel fundamental na realização deste evento de sucesso. A Talita Pinheiro Team, uma empresa especializada em auxiliar pessoas na busca por imóveis nos EUA e na administração de suas residências com serviços de concierge, desempenhou um papel fundamental na viabilização do evento. Além disso, o One Park Tower by Turnberry, ofereceu um cenário deslumbrante que complementou perfeitamente a atmosfera da SunFit.



Os participantes foram premiados com lindos arranjos da empresa FioredVigori, e expressaram sua satisfação e ansiedade pelo próximo encontro, programado para o início de 2024.

Nathalia Shumacher, a idealizadora da SunFit, compartilhou sua visão de criar uma experiência que vai além da atividade física, promovendo conexões e network de maneira mais profunda, tudo isso em um ambiente familiar.

A SunFit reafirma seu compromisso com a promoção de um estilo de vida ativo, saudável e enriquecedor, proporcionando momentos memoráveis e fortalecendo laços na comunidade.

Para mais informações sobre a SunFit e seus futuros eventos, entre em contato:

[email protected]

Instagram.com/thesunfit