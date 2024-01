A noite de virada de ano foi animada no The Locale, em Boca Raton no dia 31 de dezembro de 2023.

Brasileiros de diversas regiões dos Estados Unidos comemoraram a noite com muita música brasileira, comandada por Tata do povo e banda. DJ Flavio Henrique abriu a festa.

Confira os destaques desta animação nas lentes de Roberta Santos