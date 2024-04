Pro Tile Supply comemora 3 anos de sucesso

A Pro Tile Supply completou 3 anos de atividades no sul da Flórida no mês de março. E para comemorar o crescimento e sucesso da empresa o empresário Joel Lemes, promoveu uma super festa para clientes, parceiros e amigos.



Com churrasco, caipirinha e música brasileira a tarde foi de pura confraternização e aprendizado, já que alguns parceiros do ramo da construção apresentaram equipamentos modernos que facilitam o trabalho do profissional do piso .



Estiveram presentes apoiando o evento, as marcas Sika , Schluter, Quikrete, Sigma Itália , Russo, Bon, Cortag, Fila,U4W e Qep …

A Pro Tile Supply fornece material e ferramentas a empreiteiros e está localizada na

4100 North Powerline, suíte N5 em Pompano Beach.