Foi realizado no dia de 2 de abril um delicioso coquetel para marcar a inauguração do Go Training, novo estudio de treino de Boot Camp em Deerfield Beach.

A noite reuniu clientes, amigos e parceiros dos empresários e personal trainers Bruna Santo e Muller Amaral .

A academia é dedicada aos treinos funcional, aulas de boxe e alongamento.

Para mais informações ligue +1 (754) 305-4437

Endereço: 1830 W. Hillsboro Blvd- Deerfield Beach- FL