Alliance of Mercy celebra 2 anos de atividades nos EUA

A Alliance of Mercy US comemorou dois anos de atividades nos EUA com um encontro cheio de alegria e emoção no Viva Brazil Signature, em North Miami Beach.



A celebração contou com a presença de líderes e fundadores da instituição, como o Padre Evandro Torlai, que veio do Brasil para a celebração. A Aliança da Misericórdia nasceu no Brasil há 23 anos, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui nos EUA, a Alliance já ajudou milhares de pessoas no Brasil e em outros países, com a ajuda de voluntários e doações.



Entre os convidados do jantar, parceiros e voluntários da Alliance of Mercy US que se dedicam em ajudar nas diversas ações sociais da instituição.

O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, André Odenbreit e a A Vice-Cônsul Gilda Araújo de Souza também prestigiaram o evento.