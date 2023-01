Universal Orlando Resort anuncia planos para estação SunRail perto do Epic Universe

O Universal Orlando Resort anunciou oficialmente seus planos para financiar, construir e operar uma estação SunRail no Orange County Convention Center, muito perto do local do próximo parque Epic Universe da Universal.

O programa cria uma linha ferroviária suburbana entre o Aeroporto Internacional de Orlando e o Orange County Convention Center - expandindo o SunRail e conectando as comunidades da Flórida Central em toda a região.

O “corredor” também conectará residentes e visitantes à Brightline, a linha ferroviária intermunicipal de administração privada que atualmente atende Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e – em 2023 – o Aeroporto Internacional de Orlando.

“Estamos um passo mais perto de criar um sistema ferroviário suburbano multidirecional que beneficie toda a nossa região”, disse John Sprouls, vice-presidente executivo e diretor administrativo da Universal Parks & Resorts. “O novo corredor SunRail e a estação do centro de convenções facilitarão o deslocamento dos residentes ao trabalho, ao aeroporto e aos lugares que eles amam. E permitirá o crescimento dos negócios na área da International Drive e em toda a região.”

O Universal Orlando prometeu 13 acres de terra para o distrito sem nenhum custo para os contribuintes para serem usados para a estação do centro de convenções com capacidade intermodal e uma seção substancial do corredor ferroviário. Com base em seu investimento no Epic Universe, a Universal também irá:

Apoiar o financiamento do distrito de até $ 125 milhões em títulos de atividades privadas a serem usados para financiar o corredor ferroviário e a estação do centro de convenções, o que deve permitir ao distrito emitir títulos em condições mais favoráveis.

Apoiar a operação e manutenção da estação para que não haja custo para os contribuintes do Condado de Orange (atualmente estimado em US$ 2 milhões por ano).

Juntamente com seus parceiros na coalizão Orlando Right Rail, contribua e apoie coletivamente a garantia do distrito de $ 13 milhões em vendas anuais de ingressos para o “Corredor Sunshine “ - os atuais custos operacionais anuais estimados para o corredor.

Os distritos são entidades públicas e são comumente usados para ajudar as comunidades a criar a infraestrutura necessária, como estradas, instalações de água e esgoto e outros projetos que os órgãos governamentais tradicionais podem não ser capazes de financiar e construir.



Materia original: WDW NEWS