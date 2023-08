DISNEY ANUNCIA NOVA OFERTA PARA RESIDENTES DA FLÓRIDA

A Disney esta oferecendo uma promoção exclusiva para residentes da Flórida.

O novo passe Disney 2-Park Explorer inclui dois parques por apenas US$ 159 mais impostos, e é válido para entrada no EPCOT e no Disney's Animal Kingdom de 1º de agosto a 29 de setembro deste ano.

Os portadores do passe podem visitar apenas um parque temático por dia, mas a entrada é válida em dias consecutivos ou não consecutivos. Reservas são necessárias neste plano especial de ingressos de dois dias.

Por mais $ 35, visitantes podem adicionar a opção Water Park and Sports, com a opção de visitar um parque aquático, campo de golfe ou campo de minigolfe em dois dias adicionais.

Todos os ingressos não são reembolsáveis e intransferíveis e validos até 29 de setembro.

Para informações e reservas acesse o link abaixo:

