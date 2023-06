Depressão Tropical Três se forma e pode se tornar furacão esta semana

A Depressão Tropical Três se formou no Oceano Atlântico central e está viajando em direção ao Caribe, informou o Centro Nacional de Furacões na manhã desta segunda-feira, 19.

Em sua atualização às 11h desta segunda-feira, o centro de furacões disse que o sistema provavelmente se fortaleceria e se moveria pelas Pequenas Antilhas como um furacão na quinta e na sexta-feira. Os meteorologistas pediram às pessoas em Porto Rico e nas Ilhas Virgens que fiquem vigilantes com o progresso da tempestade.



O sistema, localizado a meio caminho entre a África e as Pequenas Antilhas na manhã desta segunda-feira, tem uma grande área de chuvas e trovoadas que continuam a se organizar, disse o centro de furacões.

O caminho mais recente o aproxima das Ilhas Leeward, no extremo leste do Caribe, no final da próxima semana. Espera-se que ele se mova para o oeste a 15 mph a 20 mph através do Atlântico leste e central, disse o centro de furacões.



Ainda não há rota para a costa dos Estados Unidos na previsão.



Enquanto isso, uma segunda onda emergiu no leste do Oceano Atlântico, na costa oeste da África. Foi dada uma chance de 30% de se desenvolver nas próximas 48 horas e 40% nos próximos sete dias. Espera-se que se mova para o oeste a 10 mph a 15 mph através do Atlântico leste e central.



A tempestade tropical Arlene, que se formou no início de junho e teve vida curta, trouxe ventos fortes e chuvas fortes para partes do sul da Flórida e Keys.

Especialistas preveem 14 tempestades nomeadas, sete furacões e três grandes furacões para esta temporada de furacões, que vai até 30 de novembro.



Fonte: Sun Sentinel.

