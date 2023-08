Tempestade tropical Hilary se transforma em furacão em direção à Califórnia

A tempestade tropical Hilary se tornou um furacão no Oceano Pacífico a sudoeste do México nesta quinta-feira, 17, e está a caminho de passar pela Península de Baja, no México. Ameaça possíveis impactos em partes do Ocidente como um sistema mais fraco.

Prevê-se que Hilary se intensifique rapidamente até o final da semana em um furacão de categoria 4 com ventos de pelo menos 130 mph, alertaram os meteorologistas do National Hurricane Center.



O furacão estava a cerca de 320 milhas ao sul de Manzanillo, no México, na manhã desta quinta-feira, com ventos máximos sustentados de 75 mph.

A previsão é de que Hilary enfraqueça significativamente antes de atingir o sul da Califórnia e partes do sudoeste, mas pode potencialmente trazer impactos significativos a essas áreas na forma de fortes chuvas e inundações.

Daniel Swain, cientista do clima da Universidade da Califórnia em Los Angeles, disse na quarta-feira que “vários anos de precipitação” podem cair em algumas das áreas mais secas da Califórnia.

Com uma previsão incerta, uma ampla gama de resultados ainda é possível, pois Hilary se moverá paralelamente à Península de Baja. Pequenos desvios na pista levarão a mudanças significativas na quantidade de chuvas e impactos.



“Isso tem potencial para ser um evento de alto impacto para partes do sul da Califórnia”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia de San Diego. “Ainda há um certo grau de incerteza na previsão e mais detalhes sobre o momento exato, localização e magnitude dos impactos virão nos próximos dias.”

Here are the latest NHC Key Messages for Tropical Storm Hilary. Heavy rain with the potential for flash flooding and debris flows remains the primary concern for So Cal Sun-Mon. Wind and swell/surf impacts will be more sensitive to the track of the storm. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/JRye5r3ud9