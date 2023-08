Furacão Hilary atinge categoria 4 em direção à Califórnia

O furacão Hilary se fortaleceu para uma tempestade de categoria 4 no início desta sexta-feira, 18, no Oceano Pacífico, mas deve enfraquecer antes de chegar à Califórnia no domingo, 20, informou o Centro Nacional de Furacões.



Mesmo como uma tempestade mais fraca, chuvas fortes e inundações repentinas são previstas, especialmente para partes do sul da Califórnia, oeste do Arizona e sul de Nevada, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.



Hilary se intensificou rapidamente em apenas 24 horas de uma tempestade tropical de 70 mph para um poderoso furacão de categoria 4 de 145 mph. Isso é mais que o dobro da definição de intensificação rápida, que é de 35 mph em 24 horas.



Na previsão atual, Hilary deve começar a enfraquecer amanhã, ao encontrar temperaturas mais baixas da água, e a previsão é de que seja uma tempestade tropical no domingo, ao se aproximar dos EUA.



Hilary estava a cerca de 160 quilômetros ao sul da Ilha de Socorro, no México, e a cerca de 400 quilômetros ao sul de Cabo San Lucas, uma cidade turística no extremo sul da península de Baja California, no México, disse o centro de furacões em seu alerta às 5h da manhã (8h da manhã no horário leste).







As fortes chuvas esperadas "causariam impactos significativos", disse o serviço meteorológico em um tweet. Totais de chuva de 3 a 6 polegadas e quantidades isoladas de até 10 polegadas estão previstos para partes do sul da Califórnia e sul de Nevada neste fim de semana e no início da próxima semana, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.



A única vez que uma tempestade tropical atingiu a Califórnia nos últimos 100 anos foi em Long Beach, em 1939, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.



No Oceano Atlântico, mais um distúrbio tropical está sendo rastreado pelo Centro Nacional de Furacões, elevando a contagem de sistemas ativos para quatro. Um dos distúrbios deve se mover para o Golfo do México, que afetará o sul da Flórida e Florida Keys - trazendo ainda mais chuva para uma área já saturada.



O pico da temporada de furacões no Atlântico é 10 de setembro, com a maior atividade ocorrendo entre meados de agosto e meados de outubro.



Fonte: NBC.