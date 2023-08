Em 24 horas, três ciclones tropicais se formam no Atlântico

O Oceano Atlântico viu a formação de três ciclones tropicais – Depressão Tropical Seis (agora Gert), Tempestade Tropical Emily e Tempestade Tropical Franklin – em apenas 24 horas, a terceira vez desde que os registros começaram em 1851.



O surto histórico de ciclones tropicais no Atlântico ecoou no Pacífico oriental com Hilary, no sul da Califórnia, no domingo, 20 - a quarta tempestade tropical ou furacão conhecido a cruzar totalmente a Califórnia e a tempestade tropical mais forte do estado desde 1939.



No Atlântico



Para esta semana, o único sistema que deve ter algum impacto nos EUA continental é o sistema de baixa pressão (designado Invest 91L) sobre o Golfo do México. A perturbação, que se espalhou pelo sul da Flórida neste fim de semana, está indo para o oeste através do Golfo do México.



Embora os avisos de tempestade tropical possam ser emitidos para partes do Texas ainda hoje, o 91L ou o que vier dele terá tempo limitado para se fortalecer antes de se mover para o interior. O resultado mais provável será chuvas benéficas e um breve alívio para o calor implacável em partes do sul do Texas.



Mais a leste, sobre o Caribe central, a tempestade tropical Franklin trará a ameaça de inundações de Porto Rico à República Dominicana e ao Haiti até o meio da semana. Prevê-se até 6 polegadas de chuva forte localmente em Porto Rico e localmente até 15 polegadas no Haiti e na República Dominicana, o que pode levar a inundações repentinas e deslizamentos de terra com risco de vida.



A primeira tempestade nomeada a se formar neste fim de semana foi a tempestade tropical Emily sobre o Atlântico central. Foi precedida pela Depressão Tropical Seis – agora a Tempestade Tropical Gert – a nordeste das ilhas caribenhas orientais. Emily perdeu todas as tempestades associadas e se moverá inofensivamente para o mar, enquanto o efêmero Gert já está em processo de desintegração. Nenhum dos sistemas representa qualquer ameaça à terra.



Mais a leste, perto das ilhas de Cabo Verde, na África, outra forte onda tropical – designada Invest 92L – promete um desenvolvimento lento esta semana. Embora ainda cedo, o 92L deve subir o suficiente para o norte esta semana para não representar um problema no caminho para as ilhas do Caribe.