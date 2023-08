Tempestade tropical Franklin pode virar furacão e impactar a costa leste dos EUA

A tempestade tropical Franklin tem grandes chances de se transformar em um furacão e enviar fortes ondas à costa leste dos EUA na próxima semana. A tempestade segue em direção às Bermudas, depois de causar inundações mortais na República Dominicana nesta quinta-feira, 24.



“Franklin é uma tempestade muito grande, então ainda temos dúvidas sobre onde exatamente estará o centro dessa tempestade”, disse Britta Merwin, meteorologista da FOX Weather. "Mas apenas pelo tamanho, eu observaria com muita atenção a previsão das Bermudas para o início da próxima semana. Será um furacão de categoria 2, muito próximo."

De acordo com a previsão, a Costa Leste experimentará grandes ondas e correntes de retorno perigosas no início da próxima semana até o fim de semana do Dia do Trabalho, disse o FOX Forecast Center. Apesar disso, prevê-se que a tempestade não atingirá a costa dos EUA.



Uma pessoa morreu devido às inundações em Santo Domingo, com mais duas desaparecidas e centenas evacuadas de suas casas. Pelo menos seis comunidades montanhosas sofreram danos em árvores e linhas de energia.



Na manhã desta quinta-feira, a tempestade tropical Franklin estava a cerca de 145 quilômetros a leste-nordeste da Ilha Grand Turk, movendo-se para nordeste a 11 km/h. A tempestade tem velocidades máximas de vento sustentadas de 60 mph com rajadas mais altas. Isso representa um aumento na força de 10 mph.



Embora não se espere que Franklin atinja o continente dos EUA, grandes ondas devem impactar a costa leste a partir de segunda-feira, 28, e durar até o fim de semana do Dia do Trabalho, disse o FOX Forecast Center. Além disso, estão previstas correntes de retorno perigosas para as praias ao longo da Costa Leste durante a próxima semana.



Na manhã da próxima quarta-feira, as ondas na costa da Carolina do Norte poderão atingir de 9 a 12 pés.

.@NOAA's #GOESEast ????? is watching the swirling clouds and lightning associated with Tropical Storm #Franklin as it heads northward, away from Turks and Caicos this morning. @NHC_Atlantic expects it to strengthen into a hurricane as it passes to the west of Bermuda.



Latest:… pic.twitter.com/nEzkrK0hkZ