Tempestade tropical Idalia deve virar furacão de categoria 3 em direção à Flórida

A tempestade tropical Idalia deve se intensificar para um furacão de categoria 3 no início desta semana, à medida que o sistema avança em direção à costa do Golfo da Flórida, disseram os meteorologistas.



Às 5h (horário leste) desta segunda-feira, 28, Idalia estava a cerca de 200 quilômetros ao sul do extremo oeste de Cuba, com ventos máximos sustentados de 65 mph, informou o Centro Nacional de Furacões.



Segundo a previsão, Idalia se tornará um furacão quando se aproximar do oeste de Cuba ainda hoje. Tempestades com risco de vida e ventos perigosos estão se tornando cada vez mais prováveis em partes da Flórida, informou o Centro.



“Os habitantes da Flórida ao longo da Costa do Golfo devem estar vigilantes, mesmo que estejam atualmente fora do cone", pediu o governador Ron DeSantis.



Alertas de furacão podem ser emitidos para partes da Flórida ainda nesta segunda-feira, 28. Um alerta de furacão, o que significa condições de furacão esperadas, está em vigor para a cidade de Pinar del Río em Cuba, enquanto um alerta de tempestade tropical está em vigor para a Península de Yucatán, de Tulum a Rio Lagartos, incluindo Cozumel, em Cuba, juntamente com a Ilha da Juventude.

Na Flórida, um alerta de tempestade tropical foi dado para Dry Tortugas. Um alerta de furacão, o que significa que condições de furacão são possíveis, entrou em vigor entre Englewood e Indian Pass, na Flórida, incluindo Tampa Bay.



A tempestade ameaça trazer "tempestades com risco de vida, ventos com força de furacão e ondas dispersas e inundações urbanas" ao longo de partes da costa oeste da Flórida e do Panhandle da Flórida já na terça-feira, disse o Serviço Meteorológico Nacional.



O centro de furacões disse que partes da costa oeste da Flórida, Panhandle da Flórida, sudeste da Geórgia e leste das Carolinas podem ver cerca de 10 a 20 centímetros de chuva de terça a quinta-feira, com totais isolados de 30 centímetros possíveis.

“Áreas de inundações repentinas e urbanas, algumas das quais podem ser localmente significativas, são esperadas em partes da costa oeste da Flórida, no Panhandle da Flórida e no sul da Geórgia, de terça a quarta-feira, espalhando-se por partes das Carolinas orientais de quarta a quinta-feira,” alertou.

