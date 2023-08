Escolas e aeroportos da FL fecham por causa do furacão Idalia

O furacão Idalia deve se intensificar consideravelmente para uma poderosa força de categoria 3 antes de atingir a costa na quarta-feira na Flórida, disse o Centro Nacional de Furacões. Escolas e aeroportos ficarão fechados nesta quarta-feira em virtude da tempestade.



Todos os aeroportos da Flórida estão solicitando aos viajantes que verifiquem o status de seus voos com a companhia aérea antes de irem para o aeroporto.



Escolas



Escolas públicas do condado de Marion



As escolas públicas do condado de Marion estarão fechadas na quarta-feira devido à preparação do abrigo em antecipação aos efeitos da tempestade tropical Idalia.



Todas as atividades extracurriculares planejadas estão canceladas, exceto o Programa Marion Afterschool. Os alunos agora terão que compensar esses dias devido ao horário já planejado em seus horários escolares regulares.



Escolas do condado de Lake



Escolas e escritórios estarão fechados na quarta-feira. Villages Elementary e Lost Lake Elementary serão usados como abrigos contra tempestades. Ambos atenderão hóspedes com necessidades especiais e aceitam animais de estimação. O distrito espera reabrir escolas e escritórios na quinta-feira.



Escolas do Condado de Orange



As Escolas Públicas do Condado de Orange anunciaram que todas as escolas públicas estarão fechadas na quarta-feira. As autoridades disseram que todas as atividades extracurriculares terminarão às 20h desta terça-feira e será cancelado para quarta-feira. Eles planejam retomar as aulas na quinta-feira.



Escolas do condado de Osceola



Por precaução, todas as atividades extracurriculares e eventos esportivos programados para esta terça-feira à tarde e à noite, incluindo o atendimento extracurricular do Dia Prolongado e o programa do ensino médio After the Bell, foram cancelados.



As aulas serão canceladas na quarta-feira. Todos os escritórios distritais e campi escolares também serão fechados. Todas as atividades, eventos e programas escolares extracurriculares serão cancelados às terças e quartas-feiras. Neste momento, os planos são reabrir escolas e departamentos distritais na quinta-feira.



Escolas do Condado de Flagler



O Superintendente Interino das Escolas Flagler, LaShakia Moore, tomou a decisão de fechar todas as escolas na quarta-feira e dias adicionais podem ser necessários dependendo das consequências da tempestade. As autoridades estão planejando reabrir as escolas na quinta-feira.



Escolas do condado de Sumter



Funcionários das escolas do condado de Sumter disseram que os alunos terão dispensa antecipada na terça-feira e nenhuma aula na quarta e quinta-feira.



Escolas do condado de Volusia



Funcionários das escolas do condado de Volusia anunciaram na terça-feira que todas as escolas estarão fechadas na quarta-feira. As autoridades estão planejando reabrir as escolas na quinta-feira.



Escolas do Condado de Brevard



Os líderes escolares do condado de Brevard anunciaram na tarde de terça-feira que as escolas estarão fechadas na quarta-feira. As escolas deverão reabrir na quinta-feira.



Universidades/Faculdades:



Universidade da Flórida Central

As operações acadêmicas e a maioria das operações no campus serão suspensas na quarta-feira.



College of Central Florida



O College of Central Florida estará fechado na quarta-feira devido à tempestade tropical Idalia. O fechamento é para todos os sites, incluindo Ocala Campus, Citrus Campus, Levy Campus, Hampton Center, Appleton Museum e Vintage Farm, bem como aulas online. As atividades programadas também foram canceladas.

A faculdade planeja reabrir na quinta-feira de manhã para aulas e todas as operações comerciais, se o tempo permitir.

Universidade da Flórida



A Universidade da Flórida estará fechada a partir de terça-feira ao meio-dia. Todas as atividades acadêmicas e relacionadas aos estudantes, incluindo aulas, cursos on-line e exames, serão canceladas. A UF planeja anunciar os planos de retomada das aulas e operações do campus na quarta-feira. Os alunos que moram em residências universitárias no campus devem planejar ficar lá, e aqueles que estão fora do campus devem seguir as orientações locais e estaduais.



Faculdade Estadual de Lago-Sumter



Lake-Sumter State College fechará todos os campi às 17h. na terça-feira e estará fechado na quarta-feira. Isso inclui os campi de Lesseburg, South Lake/Clermont, Four Corners e Sumterville. As aulas estão canceladas para quarta-feira e os alunos devem ficar atentos às atualizações em cursos específicos.



Universidade Keiser



A Keizer University Orlando fechará seu campus a partir de terça-feira às 17h e permanecem fechados na quarta-feira. A Universidade em Daytona Beach também fechará na quarta-feira. Alunos e funcionários devem verificar o site para atualizações.



Universidade Bethune-Cookman



A Bethune-Cookman University anunciou que mudaria para aulas online de quarta a sexta-feira. A universidade fechará escritórios na terça-feira ao meio-dia. O refeitório fechará terça-feira às 16h, mas os alunos poderão retirar suas refeições. Os alunos que decidirem evacuar devem planejar sair até o meio-dia de terça-feira e notificar a equipe do conjunto residencial.

Universidade Barry



A Escola de Direito da Barry University Orlando fará a transição para operações remotas a partir desta terça-feira. O campus estará fechado na quarta-feira e as aulas serão canceladas. Os programas de Anestesiologia situados em Ocala e Orlando farão a transição para operações remotas completas na terça e quarta-feira. Os alunos envolvidos em experiências clínicas localizadas na trajetória da tempestade que se aproxima devem seguir as orientações fornecidas pelo centro clínico ou entrar em contato com o Diretor do Programa para obter instruções adicionais.



Aeroportos



Todos os voos do Aeroporto Internacional de Tampa foram cancelados nesta terça-feira. Terminal do Aeroporto Internacional St. Pete-Clearwater também estará fechado na quarta-feira.



O Aeroporto Internacional de Fort Myers e de outros aeroportos internacionais e regionais em todo o Sunshine State seguem monitorando a tempestade, mas ainda abertos.

O Aeroporto Internacional de Orlando permanece aberto enquanto as operadoras continuam monitorando a situação do furacão. Algumas companhias aéreas, incluindo a United Airlines, colocaram mais voos saindo dos aeroportos internacionais de Orlando e Sarasota.



O Aeroporto Internacional Northwest Florida Beaches, em Panama City , permanecerá aberto e operando normalmente, de acordo com um porta-voz.

Todos os aeroportos da Flórida estão solicitando aos viajantes que verifiquem o status de seus voos com a companhia aérea antes de irem para o aeroporto.



Voos cancelados



O site de rastreamento de voos FlightAware mostra que a programação da Southwest Airlines é a mais afetada, com 144 cancelamentos. United, Delta e American Airlines também foram afetadas por cerca de 460 atrasos combinados e mais de 200 cancelamentos.

Várias companhias aéreas, incluindo Delta, Southwest, JetBlue e United, emitiram avisos aos passageiros que viajam para aeroportos no caminho de Idalia, permitindo que os passageiros façam alterações gratuitamente dentro do prazo estipulado. A United também adicionou voos adicionais de Orlando e Sarasota aos seus hubs para ajudar as pessoas a deixar a área.



Amtrak



A Amtrak também está cancelando vários trens e modificando rotas antes do furacão Idalia.

A linha ferroviária cancelou até agora doze rotas da Costa Leste na terça e quarta-feira que se originam ou terminam nas áreas de Orlando e Miami. Essas rotas são Auto Train, Silver Star e Silver Meteor.



A Amtrak também encurtou as rotas de Palmetto na terça e quarta-feira. Essa rota, que normalmente vai de Nova York a Savannah, na Geórgia, irá apenas ao sul até Washington, D.C..