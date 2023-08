Furacão Idalia: veja funcionamento dos aeroportos, parques e navios de cruzeiros na Flórida

O furacão Idalia atingiu a costa na manhã desta quarta-feira, 30, como um ciclone tropical de categoria 3 na área de Big Bend, na Flórida. O Aeroporto Internacional de Tampa fechou na terça-feira antes da tempestade, e os voos em outros aeroportos também foram afetados na quarta-feira. Vários cruzeiros e parques temáticos tiveram que ajustar as operações para a segurança dos hóspedes e funcionários.



Algumas companhias aéreas estão oferecendo isenções de viagem para passageiros com reserva para voar para partes da Flórida, Geórgia e Carolinas nos próximos dias.



A política de furacões do resort permite que os hóspedes cancelem ou remarquem visitas sem penalidade se o Centro Nacional de Furacões emitir um alerta de tempestade tropical ou furacão no prazo de sete dias após a chegada dos hóspedes.

A nova política Weather-or-Not-Assurance do SeaWorld, revelada na semana passada, oferece aos hóspedes uma janela de retorno de 12 meses se o mau tempo fizer com que os parques fechem mais cedo ou ajustem o horário de funcionamento, os passeios fiquem fechados por pelo menos 60 minutos devido ao clima, ou o o índice de calor atinge 110 graus ou mais.

“Em vez de visitar Cozumel, no México, George Town, Grand Cayman e Falmouth, na Jamaica, o Disney Fantasy visitará Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas, na terça-feira, e St. Thomas, nas Ilhas Virgens dos EUA, na quarta-feira”, disse um porta-voz em um comunicado. e-mail. O navio fará escala na ilha particular da linha, Castaway Cay, na sexta-feira, conforme planejado.



Our teams have been working around the clock to protect TPA from potential storm impacts. Here’s a behind-the-scenes look at how we are working to ensure America's Favorite Airport can reopen as quickly and safely as possible ?? pic.twitter.com/lIDZGnT0ve