Idalia perde força e chega à Carolina do Norte como tempestade tropical

A tempestade tropical Idalia atingiu as Carolinas a caminho do Oceano Atlântico nesta quinta-feira, 31, deixando um rastro de inundações e destruição em todo o sudeste que se estendeu até sua chegada como furacão na Flórida.



Os esforços de resgate e reparação continuaram nas áreas onde a tempestade passou na quarta-feira e não houve informações imediatas sobre o número de vítimas dos ventos ferozes e das águas inundadas, mas as autoridades contabilizaram pelo menos duas mortes na Flórida.

A tempestade ainda está causando inundações em algumas áreas e deixou mais de 400 mil clientes na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul sem energia. Ainda assim, foi muito menos destrutivo do que se temia, proporcionando apenas golpes de raspão na Baía de Tampa e outras áreas mais populosas ao chegar à costa com ventos de 201 km/h na zona rural da Flórida.



Cada vez mais fraca, Idalia tinha ventos de até 96 km/h ao atingir a costa da Carolina do Norte na manhã desta quinta-feira. Os ventos com força de tempestade tropical se estendiam até 185 milhas (295 quilômetros).



A previsão é de que Idalia passe próximo à costa da Carolina do Norte nesta quinta-feira, sem perder muito de sua força e enfraquecendo gradualmente à medida que desce para o oceano durante o fim de semana. Seus ventos fortes vão afetar a costa sudeste, provavelmente causando ondas com risco de vida.



Na Carolina do Sul, a tempestade aliada às marés altas fez com que a água do mar fluísse sobre as dunas de areia e se espalhasse pelas ruas à beira-mar. Em Charleston, uma onda vinda de Idalia atingiu o paredão que protege o centro da cidade, enviando água do oceano até os tornozelos para as ruas e bairros.



Depois de viajar pelo Golfo do México, Idalia desembarcou na manhã de quarta-feira como um furacão de categoria 3 perto de Keaton Beach, atingindo a região remota e pouco povoada de Big Bend, na Flórida, com ventos fortes de 200kmh.