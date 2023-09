Temporada de furacões no Atlântico entra no mês de maior pico

Setembro é tradicionalmente o mês de pico da época de furacões no Atlântico – com a época de furacões mais ativa até agora (medida pela Energia Acumulada de Ciclones ou ACE) desde 2008, e o Atlântico não mostra sinais de abrandamento.



O Centro Nacional de Furacões está monitorando vários distúrbios no Oceano Atlântico. De acordo com o último comunicado, a Depressão Tropical 12 está localizada a 375 milhas a noroeste das Ilhas de Cabo Verde, movendo-se de norte a noroeste a 8 mph, com ventos máximos sustentados de 35 mph.



Na noite de quinta-feira, 31, o sistema Jose desafiou as expectativas previstas e se transformou em tempestade tropical, fortalecendo-se rapidamente e desenvolvendo uma característica semelhante a um olho durante a noite. Nesta sexta-feira, ele estava a 1.335 milhas a leste-nordeste das Bermudas e tinha ventos máximos sustentados de 80 km/h. A previsão é de que ele seja absorvido pela tempestade Franklin esta noite ou no início do sábado.

Idalia perdeu na quinta-feira suas características tropicais sobre as águas do Atlântico a leste da Carolina do Norte, tornando-se um redemoinho de nuvens de baixo nível presas a uma fronteira frontal. Espera-se que o sistema não tropical de baixa pressão serpenteie pelas Bermudas nos próximos dias, trazendo condições de tempestade tropical, chuvas fortes e potencial para inundações repentinas.



Prevê-se que Idalia se regenere novamente e se torne uma tempestade tropical completa no final do fim de semana, mas seu retorno pode durar pouco, já que o cisalhamento do vento aumenta no início da próxima semana. A previsão para meados da semana ainda permanece mais incerta do que o normal, mas os modelos tendem a se afastar de uma volta em direção ao nordeste dos EUA. O sistema de tempestades pode acelerar em direção aos Marítimos Canadenses e ao Canadá Atlântico em meados da próxima semana.



Os remanescentes da outrora tempestade tropical Gert se regeneraram em uma depressão tropical na manhã de sexta-feira sobre o Atlântico central. Embora possa recuperar brevemente o status de tempestade tropical, o sistema permanecerá fraco e em águas abertas.



Enquanto isso, Franklin – o furacão mais forte do Atlântico em 2023 até agora – está encerrando sua jornada tropical de quase duas semanas, acelerando para o cemitério do extremo Atlântico Norte neste fim de semana.

A noroeste das Ilhas de Cabo Verde, o Invest 94L tornou-se mais bem definido e esperamos a Depressão Tropical 12 ou a Tempestade Tropical Katia no final desta manhã. O sistema subirá rapidamente para noroeste e não se espera que seja uma ameaça à terra.



Na próxima semana, todos os olhares se voltarão para a onda tropical que se espalha pela África hoje e amanhã. Embora o desenvolvimento demore um pouco, todos os principais modelos estão envolvidos no desenvolvimento do sistema na próxima semana, à medida que ele se move geralmente em direção ao oeste.