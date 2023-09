NHC monitora sistemas no Atlântico; 1 tem chance de se transformar em furacão

A tempestade tropical Gert e a depressão tropical Katia se dissiparam, mas três sistemas ainda vagam pelo Oceano Atlântico nesta terça-feira, 5. Duas delas deverão ser pelo menos depressões tropicais esta semana, segundo boletim do Centro Nacional de Furacões.



Uma perturbação entre a África Ocidental e as Ilhas de Barlavento deverá se fortalecer para uma depressão tropical na noite desta terça-feira e poderá ser uma tempestade tropical na quinta-feira, 7, avançando para um furacão no final desta semana.



“Se as tendências atuais continuarem, avisos serão emitidos mais tarde [ainda nesta terça-feira] sobre um ciclone tropical movendo-se oeste-noroeste a 15 a 20 mph através do Atlântico tropical central”, disse o centro de furacões. “É provável que haja um fortalecimento adicional para um furacão no final desta semana, enquanto o sistema se move sobre as porções ocidentais do Atlântico tropical, perto ou a nordeste do norte das Ilhas Leeward.” Chance de formação em 48 horas: Perto de 100%, acima dos 90% no comunicado das 2h. Chance de formação em 7 dias: Perto de 100%., a mesma do aviso das 2h.



Uma segunda perturbação continua a ocorrer ao largo da costa da África Ocidental e deverá atingir as Ilhas de Cabo Verde na quarta ou quinta-feira. “Uma depressão tropical pode se formar sobre o extremo leste do Atlântico tropical durante o meio e o final da semana, enquanto o sistema se move para oeste-noroeste a 10 a 15 mph”, disse o centro de furacões. Chance de formação em 48 horas: 30%, acima dos 20% no comunicado das 2h. Chance de formação em 7 dias: 70%, inalterada em relação ao aviso das 2h.



Os restos do furacão Franklin estão “algumas centenas de quilómetros a norte dos Açores” e deverão deslocar-se para sudeste. O centro de furacões prevê que “poderá adquirir algumas características subtropicais ou tropicais no final desta semana ou neste fim de semana, enquanto se move erraticamente entre os Açores e Portugal”. Chance de formação em 48 horas: Perto de zero, inalterada desde o aviso das 2h. Chance de formação ao longo de 7 dias: 20%, inalterada em relação ao aviso das 2h.



Fonte: Miami Herald.