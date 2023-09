Furacão Lee atingirá categoria 5 no Atlântico, próximo ao Caribe

Setembro marca o pico histórico da temporada de furacões e os oceanos estão produzindo algumas das tempestades mais fortes possíveis. O Centro Nacional de Furacões prevê agora que o furacão Lee – a menos de 1.600 quilômetros do norte do Caribe – se fortalecerá para categoria 5 na noite de sexta-feira, 8, à medida que se intensifica de forma rápida no Atlântico.



O furacão Lee estava na manhã desta quinta-feira, 7, cerca de 870 milhas a leste do norte das Ilhas Leeward na categoria 2, mas começou a ganhar força rapidamente. Seus ventos máximos saltaram de 80 mph às 5h para 105 mph às 11h.



Ele deverá atingir a categoria 5 à medida que avança para oeste, em direção ao nordeste das Ilhas Leeward, na noite de sexta-feira, aproveitando um barril de pólvora do calor do oceano.



"Os valores do conteúdo de calor oceânico dobrarão ao longo da trajetória de Lee durante os próximos 3 dias”, escreveu o Centro Nacional de Furacões na noite de quarta-feira.



A previsão é que Lee atinja a força da categoria 4 na noite desta quinta-feira, com ventos de pico de 130 mph, antes de saltar para a categoria 5 na noite de sexta-feira, com ventos de pico de 160 mph.



Os meteorologistas estão avaliando de perto o potencial de quaisquer impactos terrestres, com o maior risco entre as Bermudas e os Marítimos Canadenses. A previsão de longo prazo de Lee está desconfortavelmente próxima do leste da Nova Inglaterra, que deverá continuar a monitorizar a tempestade, uma vez que são prováveis mudanças no seu curso.



Dois outros sistemas no Atlântico também merecem atenção, incluindo um perto das Ilhas de Cabo Verde, que provavelmente também se tornará um furacão na próxima semana.



No leste do Pacífico, o furacão Jova fortaleceu-se em ritmo vertiginoso na quarta-feira, 6, atingindo a força da categoria 5.