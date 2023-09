Costa leste da Flórida em alerta de ondas perigosas e correntes de retorno pelo furacão Lee

As faixas externas do furacão Lee deve afetar grande parte da costa leste dos EUA, alertam meteorologistas do Centro Nacional de Furacões. Embora o centro de Lee esteja longe da terra, seu grande tamanho poderia realmente impactar o clima na costa leste dos Estados Unidos, incluindo a Flórida.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, ondas perigosas e correntes de retorno são esperadas esta semana ao longo da maior parte da costa leste dos EUA, incluindo a Flórida, à medida que o furacão Lee continua a crescer em tamanho.

A partir de segunda-feira, o NWS espera um risco “alto” de correntes de retorno ao longo da costa leste da Flórida, ao norte de West Palm Beach, até Jacksonville. A costa de Boca Raton e West Palm Beach está sob risco “moderado” de correntes de retorno.

De acordo com o NWS, as correntes de retorno são "correntes canalizadas de água que fluem para longe da costa nas praias de surf. Elas normalmente se estendem perto da costa, através da zona de surf e além da linha de rebentação das ondas".

As correntes de retorno são canais estreitos e poderosos de água em movimento rápido, predominantes nas praias ao longo das costas leste, do Golfo e oeste, bem como nas margens dos Grandes Lagos. Em junho, mais de 10 pessoas morreram em correntes de retorno nas praias que se estendem de Panhandle, na Flórida, até Mobile, Alabama.



Para determinar se uma corrente de retorno pode estar presente, a Associação de Salvamento de Vidas dos Estados Unidos orienta para os seguintes sinais:

- Uma lacuna estreita de águas mais escuras e aparentemente mais calmas entre áreas de ondas quebrando e corredeiras.

- Um canal de água agitada e agitada.

- Uma diferença na cor da água.

- Uma linha de espuma, algas marinhas ou detritos afastando-se da costa.

- Se você for pego por uma corrente de retorno, o NWS diz que você deve tentar o seu melhor para relaxar e evitar o pânico, porque as correntes de retorno não puxam as pessoas para baixo da água. Depois de relaxar, você deve nadar paralelamente à costa até escapar da força da corrente, em vez de nadar diretamente para a costa. Quando você estiver livre da força da corrente, poderá nadar em um ângulo afastado da corrente em direção à costa.

O NWS também compartilha outras dicas sobre como sobreviver a uma corrente de retorno em seu site, incluindo as seguintes:

- Se você sentir que não consegue chegar à costa, relaxe, fique de frente para a costa e peça ajuda ou acene.

- Lembre-se: em caso de dúvida, não entre na água!

- Se possível, nade apenas em praias com salva-vidas.

- Se você optar por nadar em praias sem salva-vidas, nunca nade sozinho.