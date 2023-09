Partes de Massachusetts e Maine entram no cone de previsão do furacão Lee

O furacão Lee continua avançando sobre o Atlântico, uma tempestade de categoria 3 a partir desta terça-feira, 12. Ainda é incerto se a tempestade terá impacto na costa da Nova Inglaterra, mas parte de Cape Cod e Maine estão agora dentro do cone de previsão.

Na manhã desta terça-feira, parte da área de Boston, South Shore, Cape Cod e as ilhas estavam todas no lado oeste do cone de incerteza.

“A pista neste cone de previsão tem cerca de 500 milhas de largura, mas a borda oeste inclui a parte externa do Cabo e Nantucket”, disse a meteorologista do StormTeam 5, Cindy Fitzgibbon. "Provavelmente passará no mar, mas a distância no mar dependerá do impacto."



Na manhã de terça-feira, Lee tinha ventos de até 115 mph e estava se movendo para oeste-noroeste a 6 mph. A tempestade deverá virar para o norte, passando entre a Costa Leste e as Bermudas. Um alerta de tempestade tropical está ativo nas Bermudas.

Se a tempestade seguir para o lado oeste do cone de previsão, causará impactos mais significativos com vento e chuva. Uma trilha em direção ao lado leste do cone poderia trazer rajadas de vento, ondas fortes e ondas grandes para a costa de Massachusetts.







O Centro Nacional de Furacões emitiu dois alertas para duas perturbações na Bacia do Atlântico que deverão se fundir nos próximos dias e mais tarde se tornarem uma depressão tropical.

O primeiro, Invest 97L, está localizado a várias centenas de quilómetros a oeste-sudoeste das Ilhas de Cabo Verde e está a produzir aguaceiros desorganizados e trovoadas.