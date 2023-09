Furacão Nigel se forma no Atlântico e deve se intensificar nas próximas horas

A tempestade tropical Nigel se transformou em furacão durante a noite e deve se fortalecer rapidamente até terça-feira, 19, disse o Centro Nacional de Furacões.

Nigel é a 14ª tempestade nomeada na temporada de furacões no Atlântico. De acordo com o NHC, a tempestade está localizada a cerca de 1.500 quilômetros a leste-sudeste das Bermudas e se move em direção noroeste a cerca de 20 km/h.

De acordo com a previsão desta segunda-feira, o furacão deve se manter no mar, por enquanto. Espera-se então que Nigel vire para o norte na noite de terça-feira e depois acelere para nordeste durante o resto da semana.

Os ventos de Nigel aumentaram para 80 mph, com rajadas mais fortes. E embora o NHC projete um rápido fortalecimento na terça-feira, poderá começar a enfraquecer na noite de quarta-feira.

O NHC também monitoriza duas perturbações no Atlântico.

Prevê-se que uma onda tropical se mova ao largo da costa oeste de África até quarta-feira, e uma depressão tropical deverá formar-se no final desta semana ou neste fim de semana, enquanto o sistema se move para oeste através do Atlântico tropical oriental e central, disse o NHC.

O sistema tem 70% de chance de formação nos próximos sete dias.

Prevê-se que uma área não tropical de baixa pressão se forme perto da costa sudeste dos EUA no final desta semana.

O NHC disse que o sistema poderá adquirir algumas características subtropicais neste fim de semana se permanecer offshore. Esse sistema tem cerca de 30% de chance de se formar nos próximos sete dias.



Hurricane #Nigel Advisory 12: Nigel Forecast to Rapidly Intensify Into a Major Hurricane On Tuesday. https://t.co/tW4KeGe9uJ