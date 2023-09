Tempestades tropicais Philippe e Rina podem se fundir, afirma NHC

As tempestades tropicais Philippe e Rina que se movem sobre o Oceano Atlântico podem potencialmente se fundir, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) na quinta-feira, 28.



A tempestade tropical Philippe tem se movido lentamente sobre o Mar do Caribe. A previsão é que mantenha sua velocidade nos próximos dias, enquanto permanece a leste do norte das Ilhas Leeward, disse o Centro Nacional de Furacões em um comunicado na manhã desta sexta-feira.



Philippe estava situado a cerca de 520 milhas a leste do norte de Leewards, com ventos máximos sustentados de 45 milhas por hora. Espera-se que a tempestade se mova gradualmente para oeste ou sudoeste sem muita flutuação de força durante o resto da semana, com algum fortalecimento possível durante o fim de semana.



A tempestade tropical Rina formou-se logo após Philippe sobre a parte central do Oceano Atlântico tropical. Na manhã desta sexta-feira, ela estava localizada a mais de 1.600 quilômetros a leste do norte de Leewards, com ventos máximos sustentados de 45 mph. Espera-se que Rina continue se movendo para oeste-noroeste nos próximos dias e pode se fortalecer ligeiramente.



“Alguns modelos ainda mostram uma interação binária entre os dois sistemas, que dependerá em grande parte da força de cada um”, disseram os meteorologistas na manhã de quinta-feira.



Efeito Fujiwhara



A interação binária entre duas tempestades tropicais, ou dois furacões, é um fenômeno incomum, também conhecido como Efeito Fujiwhara. Acontece quando duas tempestades que passam próximas uma da outra “iniciam uma dança intensa em torno de seu centro comum”, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.



Em alguns casos, a tempestade mais forte pode absorver a mais fraca. Se as duas tempestades forem comparáveis em força, elas podem gravitar uma em direção à outra "até atingirem um ponto comum e se fundirem, ou simplesmente girarem uma na outra por um tempo antes de seguirem seus próprios caminhos". Mas, em casos raros, disse o Serviço Meteorológico Nacional, a fusão de duas tempestades pode produzir uma única tempestade maior.



Nenhum alerta costeiro ou aviso ligado a Philippe ou Rina estava em vigor nesta sexta-feira e não havia perigos evidentes para a terra, mas os meteorologistas observaram que o norte das Ilhas Leeward, as Ilhas Virgens Americanas e Britânicas e Porto Rico deveriam "monitorar o progresso" de Philippe.