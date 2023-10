Sistema tropical deve se fortalecer no Atlântico, diz Centro Nacional de Furacões

Uma ampla área de baixa pressão identificada como Invest 94L tem uma probabilidade crescente de se tornar uma depressão tropical no Atlântico em breve, de acordo com o último comunicado do Centro Nacional de Furacões.



Os meteorologistas aconselharam os residentes nas Pequenas Antilhas a monitorar de perto o sistema à medida que ele se move de oeste para oeste-noroeste em direção ao Mar do Caribe. Ele está cerca de 1.100 milhas a leste das Ilhas de Barlavento.



Há uma grande chance de o sistema tropical se desenvolver antes de sexta-feira, de acordo com o AccuWeather.



O Invest 94L tem uma chance média de atingir pelo menos o status de depressão tropical (Depressão Tropical Vinte) nos próximos dois dias e uma alta chance de se desenvolver nos próximos sete dias. Se atingir o status de tempestade tropical, será nomeado Tammy.



Ainda não é previsto impacto do sistema para a Flórida ou o resto dos EUA até o momento.



A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro. O pico da temporada é 10 de setembro, com maior atividade acontecendo entre meados de agosto e meados de outubro, de acordo com o Hurricane Center.

2p EDT Oct 16: The next system of interest is #AL94, a broad area of low pressure over the central Atlantic. This system is likely to become a tropical depression within a few days while it moves toward the western part of the tropical Atlantic. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/Qqp2gGkz7Z