Furacões atuais têm duas vezes mais chance de se tornarem poderosos e catastróficos, diz estudo

Com os oceanos mais quentes servindo de combustível, os furacões no Atlântico têm agora duas vezes mais probabilidade do que antes de se intensificarem rapidamente, de furacões menores e fracos a poderosos e catastróficos, revelou um estudo divulgado nesta quinta-feira, 19.



No mês passado, o furacão Lee passou de um furacão a 80 mph (129 km/h) para o mais poderoso furacão de categoria 5, com ventos de 155 mph (249 km/h) em 24 horas. Em 2017, antes de devastar Porto Rico, o furacão Maria passou de uma tempestade de categoria 1 com 145 km/h (90 mph) para um grande furacão com ventos de 257 km/h (160 mph) em apenas 15 horas.



O estudo analisou 830 ciclones tropicais do Atlântico desde 1971. Descobriu que, nos últimos 20 anos, 8,1% das tempestades passaram de uma tempestade menor de categoria 1 a um grande furacão em apenas 24 horas. Isso aconteceu apenas 3,2% das vezes entre 1971 e 1990, de acordo com um estudo publicado na revista Scientific Reports. Os furacões de categoria 1 chegam a 95 mph (153 km/h) e um furacão precisa ter ventos de pelo menos 111 mph (178 km/h) para se tornar forte.



O Centro Nacional de Furacões considera que uma tempestade se intensificará rapidamente se aumentar a velocidade do vento em 35 mph (46 km/h) em 24 horas.



Esses são os casos mais extremos, mas o fato de a taxa de turboalimentação ter mais do que duplicado é perturbador, disse a autora do estudo, Andra Garner, cientista climática da Universidade Rowan, em Nova Jersey.

Quando as tempestades se intensificam rapidamente, especialmente quando se aproximam da terra, torna-se difícil para as pessoas no caminho da tempestade decidirem o que devem fazer – evacuar ou ficar e se proteger. Também torna mais difícil para os meteorologistas prever o quão ruim será e para os gestores de emergência se prepararem, disseram Garner e outros cientistas.



Houve mais tempestades no Atlântico nas últimas décadas do que nas décadas de 1970 e 1980 – os cientistas têm várias teorias para explicar o motivo, desde mudanças na poluição atmosférica até ciclos naturais.



E isto “tornou-se mais comum nos últimos 50 anos”, disse Garner. “Tudo isso aconteceu durante um período em que vimos as águas do oceano ficarem mais quentes. 90% do aquecimento excessivo que os humanos causaram ao planeta foi para os nossos oceanos”,completou.



Fonte: Associated Press.