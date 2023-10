Furacão Otis atinge o México na categoria 5, com ventos de até 270 kmh

O furacão Otis atingiu a costa do sul do México como um furacão de categoria 5, com velocidades de vento de até 270 km/h (165 mph).



Ele se fortaleceu rapidamente, passando de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em 12 horas. Depois de tocar o solo, o furacão regrediu até a categoria 2 deixando regiões sem energia, árvores derrubadas e inundações.

“Estamos em alerta máximo”, disse a prefeita de Acapulco, Abelina López, na noite de terça, enquanto pedia aos moradores para se protegerem em suas casas ou se mudassem para os abrigos espalhados pela cidade.



Na manhã desta quarta, feira, 25, a tempestade começou a enfraquecer à medida que avança para o interior, mas os perigos causados pelos fortes ventos e chuvas ainda são muitos.



A agência nacional de águas do México disse que ondas de até 10 metros de altura (32 pés) eram esperadas nas costas de Guerrero e no oeste do estado de Oaxaca. Possíveis deslizamentos de terra também foram previstos.



O presidente Andrés Manuel López Obrador instou as pessoas a se mudarem para abrigos de emergência e longe de rios, córregos e ravinas.

O NHC também disse que se espera que Otis produza até 20 polegadas (51 cm) de chuva na sexta-feira em Guerrero e nas áreas costeiras ocidentais do estado vizinho de Oaxaca.



Até a última atualização desta reportagem não foram relatados mortos e feridos na região.



A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México (CNPC) disse que cortes de energia estão sendo relatados em Guerrero devido ao furacão. As escolas do estado cancelaram as aulas de quarta-feira antes da chegada de Otis, disse a governadora Evelyn Salgado nas redes sociais.

Segundo o presidente, o Otis pode ser mais devastador do que o furacão Pauline que atingiu Acapulco em 1997, destruindo áreas da cidade e matando mais de 200 pessoas.



Rápida intensificação



Cientistas disseram que a velocidade com que Otis se intensificou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria cinco – o nível mais alto de tempestade – na terça-feira foi rara.

Ele quebrou o recorde de taxa de intensificação mais rápida em um período de 12 horas no Pacífico Oriental, ganhando 130 km/h nesse período, segundo o meteorologista Philip Klotzbach.



Fonte: The Weather Channel e BBC.

.@NOAA's #GOESWest ????? watched as #HurricaneOtis strengthened from a tropical storm to a Category 5 hurricane in only about 12 hours.#Otis made landfall near Acapulco, Mexico around 1:25 am CDT today with sustained winds of ~165 mph.



Latest:https://t.co/yi6nrBfQ4g pic.twitter.com/oHgDSc1t5H — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 25, 2023