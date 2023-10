Furacão Otis deixa 27 mortos e quatro desaparecidos no México

A passagem do furacão Otis pela costa oeste do México deixou 27 mortos e 4 desaparecidos, informou Rosa Icela Rodriguez, secretária de Segurança do México, nesta quinta-feira (26).



Os ventos atingiram velocidade de 270 km/h na terça-feira (24) e deixou a cidade de Acapulco sem comunicação. O furacão provocou inundações e deslizamentos. A cidade turística de quase 1 milhão de habitantes ainda sofreu com saques e residentes sem eletricidade e serviços de comunicação.



Na quarta-feira, cerca de 10 mil militares foram destacados para ajudar na limpeza da área. As aulas nas escolas continuam suspensas.

A governadora do estado, Evelyn Salgado, informou via rede social que as autoridades estão trabalhando para reestabelecer a energia e reativar as bombas de área potável na cidade. Cerca de 300 mil pessoas continuam sem eletricidade.

Segundo o governo do estado de Guerrero, 80% dos hotéis de Acapulco foram afetados pelo furacão e foram colocados veículos para ajudar retirar os turistas da cidade.

Categoria 5



Os ventos se fortaleceram rapidamente, passando de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em 12 horas. Depois de tocar o solo, o furacão regrediu até a categoria 1 deixando regiões sem energia, sem comunicação, com árvores derrubadas, inundações e deslizamentos de terra.

"Estamos em alerta máximo", disse a prefeita de Acapulco, Abelina López, na noite de terça, enquanto pedia aos moradores para se protegerem em suas casas ou se mudassem para os abrigos espalhados pela cidade.



A agência nacional de águas do México, CONAGUA, alertou sobre ondas de seis a oito metros no estado de Guerrero, onde fica Acapulco, e também em partes do estado de Oaxaca.

Fonte: Accuweather e Reuters.