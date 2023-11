Há previsão de mais furacões para a Flórida até o final da temporada?

Faltando algumas semanas para a temporada de furacões no Atlântico de 2023, o que a Flórida pode esperar? O meteorologista da FOX 35 Storm Team, Noah Bergren, analisa tudo o que poderia acontecer – e o que aconteceu no passado – enquanto a temporada de furacões no Atlântico de 2023 se aproxima do fim em 30 de novembro.



Embora as temperaturas da superfície do oceano ainda permaneçam iguais ou acima da média no final da temporada, os impactos crescentes do El Niño significam que a formação no Atlântico aberto será bastante difícil.



Há alguns indícios de que uma última tempestade pode tentar surgir no Caribe na próxima semana, mas as chances de isso acontecer parecem bastante baixas por enquanto.



Os furacões se formam fundamentalmente a partir de dois ingredientes meteorológicos essenciais: água quente e ventos fracos.



Ventos fortes no alto podem destruir furacões e/ou inibir sua formação. O termo para isso é “cisalhamento do vento” no mundo climático – um ingrediente necessário para a ocorrência de tornados, mas ruim para furacões.



A boa notícia é que o cisalhamento do vento permanecerá forte ou até mesmo se tornará mais predominante sobre o Atlântico – algo que é bastante comum no final do outono e no inverno num padrão de El Niño. Dito isto, o Caribe é uma área que ainda pode gerar tempestades.



É raro furacões atingirem a Flórida em novembro?



Geralmente, a maioria dos furacões e sistemas tropicais se formam antes de 1º de novembro. Mas alguns eventos impactantes e menos comuns já atingiram o Estado da Flórida nesse mês.



O furacão Nicole foi o mais recente, ocorrido em novembro de 2022. Devastou muitas comunidades na costa leste da Flórida com erosão e ondas.



Além disso, desde meados de 1800, apenas três furacões atingiram a Florida com a força de um furacão – Nicole em 2022, Kate em 1985 e um furacão sem nome em 1935. Quinze outras tempestades atingiram a Flórida desde meados de 1800, que eram tempestades tropicais ou depressões tropicais.



Os furacões podem se formar no Atlântico em dezembro, após o término da temporada de furacões? Segundo os meteorologistas, sim. No entanto, eles são excepcionalmente raros de impactar a Flórida.



Fonte: Fox35 Orlando.