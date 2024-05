Previsão da temporada de furacões 2024 é duas vezes maior

No ano passado, a NOAA previu de 14 a 21 tempestades nomeadas, de seis a 11 furacões e de dois a cinco grandes furacões. Os números finais foram 20 tempestades nomeadas, sete das quais se tornaram furacões e três que atingiram a força de um grande furacão. Foi a quarta temporada mais ativa já registrada.



Para esse ano, a nova previsão de furacões na pré-temporada é a mais alta já divulgada. O relatório da NOAA prevê uma temporada de furacões "acima da média", com 17 a 25 tempestades nomeadas, 8 a 13 furacões e 4 a 7 grandes furacões de categoria 3 ou superior.



É também a segunda maior previsão já feita pela agência para a energia ciclônica acumulada, uma métrica que tem em conta a potência e a longevidade das tempestades ao longo da temporada. O único ano que superou isso foi 2010. Este ano, a NOAA prevê que poderá ser de 150% a 245% do normal. “Nos últimos anos, quando vimos números elevados de ACE, esses foram os anos com os furacões mais fortes”, disse Rick Spinrad, administrador da NOAA.



A temporada de furacões no Atlântico de 2024 tem 80% de chance de pelo menos dois furacões atingirem os EUA.



Por que está aumentando?



Vários fatores se unem para preparar uma previsão tão alarmante. O principal deles, dizem os especialistas, é o quão quente o oceano deverá estar neste verão. O pico da temporada de furacões na Flórida vai de agosto a outubro. O conteúdo de calor oceânico na principal região de desenvolvimento do Atlântico, onde nasce a maioria das tempestades, está atingindo níveis em maio que normalmente são observados no final de agosto, de acordo com uma análise da Universidade de Miami.



As temperaturas da superfície do mar na Principal Região de Desenvolvimento do Atlântico estão 3-5 graus Fahrenheit acima das médias de 1991-2020, e estão tão quentes hoje como normalmente estariam no final de Agosto.



O fenômeno atmosférico global, La Niña, está ligado a uma temporada mais ativa no Atlântico. No início de maio, a NOAA previu que havia 49% de chance de o La Niña se formar entre junho e agosto e 69% de chance de se formar entre julho e setembro.



Outros fatores que contribuem são os níveis mais baixos de cisalhamento do vento, que podem desestabilizar as pequenas tempestades e impedir o seu fortalecimento; ventos alísios mais fracos, que sopram de leste a oeste; e uma estação de monções africanas mais forte e húmida, que pode desencadear mais formação de tempestades.



Os cientistas também estabeleceram uma ligação direta entre as alterações climáticas e a próxima estação. À medida que o mundo aquece, mais desse calor é armazenado no oceano, que serve como combustível para tempestades mais fortes e úmidas.



Embora a ciência ainda esteja em progresso sobre como, exatamente, um mundo em aquecimento afeta os furacões, os acadêmicos estão mais confiantes de que as mudanças climáticas estão tornando mais prováveis tempestades mais poderosas, aumentando o nível de chuvas extremas e fortes ondas e tornando-as mais comuns. que as tempestades se fortalecem rapidamente à medida que se aproximam da terra.



Nos últimos anos, as tempestades formaram-se antes da data oficial de início de 1 de Junho em quatro dos últimos cinco anos, o que levou a temporada de furacões a incitar os seus meteorologistas a começar a emitir previsões regulares duas semanas antes e a falar em mudar a data oficial de início da temporada para maio.

Fonte: Miami Herald e CBS.