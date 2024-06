Primeiro cone de previsão da temporada de furacões é emitido para o Golfo do México

O Centro Nacional de Furacões monitora uma extensa área de baixa pressão que serpenteia pelo sul do Golfo do México como Potencial Ciclone Tropical Um, introduzindo o primeiro cone de previsão da temporada de furacões de 2024.



A designação de um potencial ciclone tropical para um sistema que ainda não é uma depressão tropical ou tempestade tropical, mas que provavelmente se tornará uma, permite que o Centro de Furacões emita alertas e avisos quando são esperados impactos terrestres.



O potencial ciclone tropical um, previsto para se tornar a tempestade tropical Alberto na quarta-feira, está introduzindo uma rica massa de ar tropical no norte do México e no sul do Texas, o que trará a ameaça de rodadas de fortes chuvas e inundações repentinas de hoje até quinta-feira.



Dado que a sua circulação é extensa, estendendo-se desde o Pacífico oriental, passando pelo México e pela América Central, até ao norte do Golfo, o pior tempo estender-se-á bem fora do cone de previsão, que apenas capta a localização mais provável do centro de baixa pressão.



Grande parte do sul do Texas enfrenta secas moderadas a extremas em alguns lugares, então as chuvas não são totalmente indesejáveis, especialmente ao sul do Texas Hill Country. No entanto, taxas de precipitação de 5 a 7 centímetros ou mais por hora podem causar problemas de inundações repentinas, mesmo em áreas mais áridas.



As maiores preocupações com inundações ocorrerão ao longo da Curva Costeira e mais acima na costa do sudeste do Texas, onde os fortes ventos terrestres também trarão a ameaça de inundações por tempestades costeiras, além das fortes chuvas.



As piores chuvas provavelmente ocorrerão de terça a quarta-feira em grande parte do sul do Texas. As fortes chuvas deverão começar a diminuir lentamente na quinta-feira, à medida que o sistema se desloca para o interior do México, mas a ameaça de fortes chuvas, especialmente para os nossos vizinhos a sul da fronteira, persistirá durante a semana.



Neste momento, não há preocupação para o sul da Flórida.



Ainda outro sistema possível para surgir no sul do Golfo



Como previmos no boletim informativo da última sexta-feira, os modelos estão agora indicando a possibilidade de que o Giro Centro-Americano gere mais um sistema tropical neste fim de semana, logo atrás do Potencial Ciclone Tropical Um (futuro Alberto?) no extremo sul do Golfo ou na Baía de Campeche.



Tal como o sistema atual, provavelmente permanecerá amplo e mover-se-á para oeste em direção ao México ou ao sul do Texas de domingo até à próxima segunda-feira. É claro que a ameaça mais preocupante é o potencial de fortes chuvas e inundações consecutivas nessas mesmas áreas no início da próxima semana. As pessoas afetadas pelas chuvas e pelos perigos costeiros do sistema actual quererão manter o controlo sobre este possível segundo sistema que se aproxima.



Sudeste dos EUA



Continuamos a seguir uma ampla área de baixa pressão deixada para trás por uma frente fria moribunda ao norte de Porto Rico, no sudoeste do Atlântico. A área de baixa pressão não se tornou mais bem organizada desde ontem e os fortes ventos de níveis superiores próximos continuam a manter qualquer organização sob controle.