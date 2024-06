Tempestade tropical Alberto atinge o México e causa inundações no Texas

A tempestade tropical Alberto atingiu o nordeste do México e causou inundações no Texas nesta quinta-feira, 20. Três pessoas morreram por causa da tempestade, que já enfraqueceu para uma depressão tropical à medida que se move para o interior do México.



A tempestade atingiu a costa do México no amanhecer desta quinta-feira, perto da fronteira de Tamaulipas e Veracruz, no nordeste mexicano. Um homem morreu no rio La Silla, em Monterrey, e duas crianças foram mortas por choques elétricos enquanto andavam de bicicleta na chuva em Allende, segundo a Associated Press.



Partes do sul do Texas tiveram inundações costeiras moderadas, mesmo a centenas de quilômetros ao norte de onde o centro atingiu a costa. Avisos de inundação costeira foram emitidos até ao baixo Alabama, à medida que os fortes ventos terrestres da circulação expansiva de Alberto enchiam quase toda a metade ocidental do Golfo do México.



O governador do Teas, Greg Abbott, emitiu uma declaração de desastre climático severo para 51 comunidades em todo o estado devido aos impactos da tempestade tropical Alberto.



À medida que Alberto se aproximava da costa na quarta-feira, os seus ventos de tempestade tropical – ventos de 39 mph ou mais fortes – foram estimados a 414 milhas do seu centro. Por esta estimativa, Alberto foi o maior sistema de tempestade tropical ou subtropical registrado no Golfo do México em pelo menos 20 anos e o maior observado neste extremo sul do Atlântico desde 2004, quando começaram os registos oficiais dos raios do vento.



Apesar dos seus ventos máximos nunca terem ultrapassado os 80 km/h, Alberto foi um lembrete claro dos problemas que as grandes tempestades podem representar, especialmente na costa. Várias cidades costeiras foram inundadas com grandes inundações devido aos ventos terrestres persistentemente fortes da tempestade.



Ao sul da ilha de Galveston, a cidade de Surfside, Texas, quase 800 quilômetros a noroeste do centro de Alberto, viu extensas inundações causadas pelas ondas fortes e pelas tempestades. Um medidor de maré próximo na passagem de San Luis mediu mais de 1,2 metro de inundação devido à tempestade, o terceiro nível de água mais alto observado nos 27 anos desde que a estação foi estabelecida.



De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, todos os alertas de tempestade tropical associados a Alberto foram suspensos, disse o NHC, mas as inundações e as chuvas continuam em ambos os lados da fronteira. Cerca de mais um centímetro de chuva está previsto para a costa do Texas, enquanto as rajadas de vento estão começando a diminuir.

Como acontece depois que as tempestades atingem terra firme, Alberto perdeu força. As condições devem começar a melhorar lentamente hoje, embora as inundações costeiras provavelmente persistam, especialmente na época da maré alta, até sexta-feira.

Modelos de longo alcance sugerem que outra área de desenvolvimento tropical é possível durante o fim de semana, na mesma área ocidental do Golfo do México onde Alberto se formou.

Fonte: AFP e Local10.