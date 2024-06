Tempestade tropical Beryl deve se formar nos próximos dias

A segunda tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico de 2024 pode se formar no fim de semana ou no início da próxima semana, informou o Centro Nacional de Furacões.

A Invest 95L, uma onda tropical a várias centenas de quilômetros a oeste-sudoeste das Ilhas de Cabo Verde, no Oceano Atlântico, tem 40% de probabilidade de se transformar numa depressão ou tempestade tropical nos próximos dois dias e 70% de probabilidade de se formar nos próximos dois a sete dias, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.



Se se formar, provavelmente se chamará Beryl. A primeira tempestade nomeada da temporada, a tempestade tropical Alberto, formou-se em meados de junho e trouxe fortes chuvas para partes do México e do Texas.



O sistema está atualmente se movendo para oeste através do Atlântico a 15 a 20 mph.



Embora o Invest 95L esteja atualmente produzindo aguaceiros e trovoadas desorganizadas, “prevê-se que as condições ambientais sejam propícias e o desenvolvimento deste sistema é antecipado”, disse a NHC.



Não se sabe para onde o sistema de tempestades poderá ir depois disso ou quão forte ele poderá se tornar.



Fonte: USA Today e Patch.