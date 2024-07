Furacão Beryl atinge o sudeste do Caribe na categoria 4

O furacão Beryl começou a atingir o sudeste do Caribe nesta segunda-feira, 1, como uma poderosa tempestade de categoria 4, depois de se tornar a primeira tempestade dessa força a se formar no Atlântico, alimentada por águas quentes recordes.



O furacão está se movendo para oeste, passando pelas Ilhas de Barlavento na manhã desta segunda-feira, com São Vicente, Granadinas e Granada em maior risco de serem atingidos pelo núcleo da tempestade.



Os alertas de furacão estavam em vigor em Barbados, Granada, Tobago e São Vicente e Granadinas, enquanto milhares de pessoas se aconchegavam em casas e abrigos. O último furacão forte a atingir o sudeste do Caribe foi o furacão Ivan, há 20 anos, que matou dezenas de pessoas em Grenada.



Beryl estava localizado a 60 milhas (100 quilômetros) a leste de Granada na manhã desta segunda-feira, com ventos máximos sustentados de 130 milhas (215 quilômetros) por hora, e se movia para oeste-noroeste a 20 mph (31 km/h). Foi uma tempestade compacta, com ventos com força de furacão estendendo-se por 35 milhas (55 quilômetros) de seu centro.



A chegada de Beryl marca um início excepcionalmente precoce – e provavelmente devastador – da temporada de furacões no Atlântico. Atingiu a força da categoria 4 no domingo (30), tornando-se a primeira tempestade com tal força já registrada no Oceano Atlântico e a única tempestade da categoria 4 já registrada no mês de junho. Na manhã desta segunda-feira, a tempestade havia reduzido ligeiramente para categoria 3.

Se Beryl recuperar parte de sua força, será a tempestade mais forte que a região já viu desde o furacão Ivan, em 2004.

Os moradores da ilha estavam lutando para terminar os preparativos finais de emergência na noite de domingo, mesmo com a aproximação de ventos fortes de tempestade tropical. As autoridades locais alertam para impactos potencialmente catastróficos, incluindo danos às casas, cortes generalizados de energia e ameaças à segurança dos residentes.



“Quero que todos em São Vicente e Granadinas levem este assunto muito a sério”, disse o primeiro-ministro Ralph Gonsalves. “Há algumas pessoas que esperam o melhor e todos devemos fazer isso, mas todos temos que nos preparar para o pior”.

O Aeroporto Internacional Grantley Adams, em Barbados, relatou ventos de até 100 km/h.

Mais de 400 pessoas estavam alojadas em abrigos contra furacões em Barbados na noite de domingo, disse a diretora-chefe dos abrigos do país, Ramona Archer-Bradshaw, à afiliada da CNN CBC News. “Estou satisfeita que as pessoas estejam usando os abrigos. Se não se sentirem confortáveis em suas casas, é melhor irem para um abrigo”, disse ela.

Os aeroportos de Barbados, Granada e Santa Lúcia foram fechados no domingo à noite devido à aproximação de Beryl. O Aeroporto Internacional Maurice Bishop de Granada deverá reabrir na manhã de terça-feira (2), disse um porta-voz. O Aeroporto Internacional Grantley Adams em Barbados e os aeroportos Hewanorra International e George Charles de Santa Lúcia também interromperam as operações.



Esta temporada já teve um início agitado com uma segunda tempestade – a tempestade tropical Chris – atingindo a costa perto de Tuxpan, no México, na costa do Golfo, na manhã desta segunda-feira (1).

Beryl é o primeiro grande furacão – definido como de categoria 3 ou superior – no Atlântico em 58 anos. A rápida intensificação da tempestade é muito atípica neste início da temporada de furacões, de acordo com o Diretor do Centro Nacional de Furacões, Mike Brennan. É raro que sistemas tropicais se formem no Atlântico central, a leste das Pequenas Antilhas, em junho, especialmente sistemas fortes, uma vez que apenas um punhado de sistemas tropicais o fizeram, de acordo com os registos da NOAA.

A tempestade não está apenas no início desta temporada. É agora o terceiro grande furacão do Oceano Atlântico. O primeiro foi o furacão Alma em 8 de junho de 1966, seguido pelo furacão Audrey, que atingiu o status de grande furacão em 27 de junho de 1957.

Beryl também estabeleceu o recorde de furacão mais oriental formado no Atlântico Tropical em junho, batendo o recorde anterior estabelecido em 1933.

O Atlântico Central e Oriental torna-se tradicionalmente mais ativo em agosto, em parte porque as temperaturas dos oceanos tiveram tempo para aquecer e alimentar os sistemas em desenvolvimento.

Este ano, no entanto, a bacia do Atlântico registou temperaturas da água acima do normal devido à transição da estação El Niño para a estação La Niña, ambos combustíveis para o desenvolvimento tropical.

“Beryl encontrou um ambiente com águas oceânicas muito quentes para esta época do ano”, disse Brennan.

A formação de sistemas tão cedo no verão nesta parte do Atlântico é um sinal da temporada hiperativa de furacões que está por vir, de acordo com uma pesquisa de Phil Klotzbach, especialista em furacões e cientista pesquisador da Universidade Estadual do Colorado. Normalmente, as temperaturas dos oceanos não são suficientemente altas em junho e julho para ajudar os sistemas tropicais a prosperar.

Os meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional preveem de 17 a 25 tempestades nomeadas nesta temporada, com até 13 delas se tornando furacões.



Fonte: Associated Press e CNN.