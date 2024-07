"Extremamente perigoso": Furacão Beryl deixa mortos em ilhas do Caribe

O furacão Beryl segue com ventos potencialmente mortais e tempestades pelo Caribe. O poderoso furacão, que é raro no início da temporada, matou pelo menos sete pessoas e causou destruição generalizada em todo o sudeste do Caribe e segue em direção à Jamaica.



Beryl enfraqueceu no final da terça-feira, mas ainda é uma tempestade de categoria 4 “extremamente perigosa”, e deve passar “perto ou sobre” a Jamaica nesta quarta-feira, 3, disseram os meteorologistas.

Beryl tocou solo na segunda-feira (1º) no na ilha de Carriacou, em Granada. Logo depois, passou por São Vicente e Granadinas e Barbados.

A tempestade manteve ventos máximos sustentados de 250 quilômetros por hora enquanto se dirigia para a Jamaica e as Ilhas Cayman na terça-feira, informou o NHC em sua última atualização das 21h GMT.

Um alerta de furacão e alertas de tempestades tropicais também foram emitidos para partes do Haiti e da República Dominicana.

É a primeira tempestade desde que os registros do Centro Nacional de Furacões dos EUA começaram a atingir o nível de categoria 4 em junho, e a primeira a atingir a categoria 5 em julho.

“Na Jamaica, você quer estar em seu lugar seguro ao anoitecer e estar preparado para se abrigar durante o dia de quarta-feira”, disse o diretor do NHC, Michael Brennan, em uma atualização de vídeo.



Um alerta de furacão está em vigor para a Jamaica, de acordo com o NHC, que disse que chuvas e inundações repentinas eram esperadas, além do vento e da tempestade com risco de vida.

Em toda a Jamaica, estavam em curso preparativos para resposta a emergências, incluindo abrigos para armazenar provisões, pessoas a salvaguardar as suas casas e barcos a serem retirados da água.



“Exorto todos os jamaicanos a estocarem alimentos, pilhas, velas e água. Protejam seus documentos críticos e removam quaisquer árvores ou itens que possam colocar sua propriedade em perigo”, disse o primeiro-ministro Andrew Holness no X, antigo Twitter.



Além da Jamaica, alertas de furacão também foram emitidos nas Ilhas Cayman, onde Beryl “deverá passar perto ou sobre” na noite de quarta-feira ou na manhã de quinta-feira, de acordo com o NHC.

Beryl já deixou um rastro de morte com pelo menos três pessoas mortas em Granada, onde atingiu a costa na segunda-feira, 1, bem como uma em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela, disseram autoridades.



O primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell, disse que a ilha de Carriacou, que foi atingida pelo olho da tempestade, foi praticamente isolada, com casas, telecomunicações e instalações de combustível destruídas.



A Organização Meteorológica Mundial (OMM) disse que Beryl “estabelece um precedente alarmante para o que se espera ser uma temporada de furacões muito ativa”.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA disse no final de maio que espera que este ano seja uma temporada “extraordinária” de furacões, com até sete tempestades de categoria 3 ou superior.



Fonte: AFP.

