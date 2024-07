Furacão Beryl atinge o México e castiga destino turístico de Cancún

A península mexicana de Yucatán começou a sentir os efeitos no começo desta sexta, 5, do furacão Beryl, que vai castigar com maré de tempestade, chuva intensa e vento com força destrutiva ao longo do dia a região da Riviera Maya, que inclui Cancún, Playa del Carmen e Cozumel.



A tempestade está chegando à costa como um forte furacão de categoria 2, com ventos de pico estimados em 170 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O furacão tocou o solo na península mexicana de Yucatán durante a manhã. A região abriga a famosa cidade de Cancún, destino que atrai milhões de turistas anualmente.

Segundo as autoridades, os ventos de Beryl ainda podem atingir 185 km/h. Nos últimos dias, o furacão provocou ao menos 11 mortes e um rastro de destruição pelo Caribe.

O México vem se preparando para a passagem do furacão. Hotéis e comércios foram fechados, enquanto algumas comunidades foram esvaziadas. Além disso, autoridades também retiraram ovos de tartaruga-de-pente das praias para proteger a espécie.



No começo desta sexta, contudo, ao encontrar maior divergência vertical de vento (cisalhamento), a tempestade recuou para categoria 2. Meteorologistas a bordo de voos de reconhecimento relatam que a Beryl tem oscilado muito em intensidade pela maior divergência.



A tempestade matou pelo menos 11 pessoas no Caribe e na Venezuela, incluindo uma mulher na Jamaica, onde o impacto da tempestade chegou na quarta-feira. Ela morreu quando uma árvore caiu em sua casa, de acordo com uma reportagem da Reuters.



No entanto, ao avançar para o México, o furacão voltou para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson.