Distúrbio climático se aproxima do Golfo do México com potencial de desenvolvimento no fim de semana

Um distúrbio climático que avança pelo oeste do Caribe deve alcançar a Baía de Campeche, na parte inferior do Golfo do México, neste fim de semana. Embora os modelos meteorológicos atuais indiquem baixa probabilidade de desenvolvimento, especialistas alertam que a geografia única da região frequentemente surpreende e favorece a formação de sistemas tropicais.

Nesta sexta-feira (24), ventos de cisalhamento desfavoráveis devem manter as tempestades desorganizadas. Porém, entre sábado e domingo, o sistema encontrará ventos de altos níveis mais fracos, ao oeste da Península de Yucatán, no México, o que pode permitir sua gradual organização.

Mesmo que não se desenvolva em uma tempestade tropical, o distúrbio deve trazer fortes chuvas para a América Central e o sudeste do México durante o fim de semana. As correntes atmosféricas devem empurrar o sistema na direção noroeste, com previsão de chegada ao nordeste do México até a manhã de segunda-feira (29), podendo afetar também o extremo sul do Texas, nos EUA.

No restante do Atlântico, as condições permanecem amplamente desfavoráveis para o desenvolvimento de novos sistemas até o início de julho.

