Tempestades tropicais Barry e Flossie se formam nas costas do México

Duas tempestades tropicais se formaram neste domingo (29) em lados opostos das costas do México, trazendo previsão de fortes chuvas para a região nos próximos dias.

No Atlântico, a tempestade tropical Barry — segundo sistema nomeado da atual temporada de furacões — foi localizada a cerca de 80 km a leste-sudeste de Tuxpan e 210 km a sudeste de Tampico. Com ventos sustentados de 72 km/h, Barry segue em direção noroeste a 19 km/h e pode se intensificar levemente antes de tocar a costa sudeste do México. Após isso, deve enfraquecer rapidamente ao adentrar o continente. A previsão é de até 25 cm de chuva em partes de Veracruz, San Luis Potosí e Tamaulipas.

Já no Pacífico, a tempestade tropical Flossie surgiu a aproximadamente 360 km ao sul de Acapulco. Com ventos de 64 km/h, o sistema avança para oeste a 15 km/h e pode se transformar em furacão entre segunda e terça-feira. Flossie, no entanto, deve permanecer em mar aberto, embora leve de 7 a 15 cm de chuva para os estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco até o início da próxima semana.

A temporada de furacões no Pacífico começou em 15 de maio, enquanto no Atlântico ela vai de 1º de junho a 30 de novembro, com pico entre agosto e outubro. Segundo a NOAA, há 60% de chance de uma temporada acima da média, com 13 a 19 tempestades nomeadas previstas — entre elas, até cinco podem se tornar grandes furacões.

Fonte: CBS