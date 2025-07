Sistema tropical pode se formar no Golfo até o feriado de 4 de Julho

Uma frente fria estacionada sobre a Península da Flórida pode dar origem a um sistema tropical no nordeste do Golfo do México ou próximo ao sudeste dos Estados Unidos durante o feriado do Dia da Independência. Embora as chances de formação ainda sejam consideradas baixas pelo Centro Nacional de Furacões (NHC), especialistas alertam que a combinação entre as águas quentes da região e frentes antigas pode favorecer o surgimento de tempestades tropicais nesta época do ano.

Até o momento, os modelos meteorológicos apontam que, se algo se formar, deve resultar mais em um evento de chuva intensa do que em um sistema com ventos significativos. No entanto, a proximidade com áreas habitadas exige atenção, principalmente para quem planeja viagens ou celebrações na região costeira durante o feriado prolongado.

Na Flórida, especialmente entre o centro do estado e a costa do Golfo, as chances de chuvas são altas nos próximos dias. Caso a baixa pressão se consolide, pode haver impacto também na Geórgia e nas Carolinas, com chuvas persistentes e clima instável.

Enquanto isso, a tempestade tropical Barry, que se formou brevemente no fim de semana, já se dissipou após tocar o solo no México. Barry, junto com Andrea, compõem os dois primeiros sistemas nomeados da temporada de furacões do Atlântico — ambos de curta duração e com baixo impacto, somando apenas 0,6 no índice de Energia Ciclônica Acumulada (ACE). Desde 1950, nunca os dois primeiros sistemas da temporada tiveram tão pouca atividade.

Fonte: Local 10