Tempestade tropical Barry: pequena e fraca, mas crucial na tragédia das enchentes no Texas

A cidade de Kerrville, no centro do Texas, foi devastada por uma enchente histórica causada por uma combinação de fatores atmosféricos — entre eles, os resquícios da tempestade tropical Barry, considerada por muitos meteorologistas como fraca e desorganizada. No entanto, o evento mostra que mesmo sistemas tropicais menores podem ter grande impacto.

No dia 4 de julho, um fenômeno conhecido como "chuva em trens" — quando as tempestades se formam repetidamente no mesmo local — afetou a região, impulsionado por uma profunda massa de umidade trazida por Barry desde o Caribe e o Golfo do México. Embora o centro da tempestade tenha se dissipado rapidamente após entrar no México, a umidade remanescente foi canalizada para o sul dos EUA por uma combinação de frentes frias e padrões de vento em altos níveis da atmosfera.

Esse acúmulo de umidade, somado a uma frente estacionária que havia atravessado a Flórida e depois se deslocou para o Texas, criou as condições ideais para **chuvas intensas e prolongadas**, com volumes que o solo e a infraestrutura não conseguiram absorver.

Apesar de sua curta duração e aparência "bagunçada", Barry trouxe impactos equivalentes aos de tempestades mais fortes, provando que a designação de nomes para esses sistemas não é um exagero. O evento também ressaltou a importância de **monitoramento contínuo** e de não subestimar sistemas tropicais “menores”.

As autoridades meteorológicas reforçaram que a atuação da tempestade poderia ter sido ainda mais devastadora caso o Centro Nacional de Furacões não tivesse enviado aeronaves de reconhecimento. A coleta de dados foi essencial para prever o aumento da umidade e emitir alertas preventivos.

Enquanto a população local enfrenta o lento processo de reconstrução, especialistas lembram que a resposta pós-desastre também é responsabilidade coletiva — e que toda ajuda é bem-vinda.

Fonte: News6