Alerta nos trópicos: sistema próximo à Flórida pode se desenvolver esta semana

Área de baixa pressão leva chuvas intensas ao estado e pode ganhar força no Golfo do México

Uma área de baixa pressão que se formou próximo à costa leste da Flórida está sendo monitorada por meteorologistas devido ao risco de se transformar em um sistema tropical nos próximos dias. Nesta segunda-feira, o distúrbio já provocava chuvas e tempestades em partes da Flórida, das Bahamas e do Atlântico próximo. A expectativa é de que ele cruze o estado e entre no nordeste do Golfo do México até terça à noite.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, há 10% de chance de formação de ciclone tropical nas próximas 48 horas e 30% nos próximos sete dias. Embora a chance de se transformar em uma tempestade nomeada ainda seja baixa, o sistema poderá ganhar força com as águas quentes do Golfo. Mesmo sem evolução significativa, o distúrbio pode causar chuvas fortes, ventos intensos e alagamentos localizados.

Modelos de previsão indicam incertezas sobre o grau de organização do sistema, mas confirmam a permanência de umidade tropical intensa na região. As áreas mais afetadas devem ser a Flórida central, o Panhandle e partes do Alabama e Mississippi. Em algumas localidades, o acumulado de chuva pode ultrapassar 4 polegadas (cerca de 100 mm), principalmente onde as tempestades se repetirem ao longo da semana.

Fonte: News6