Sistema tropical Invest 93L está próximo da Flórida e pode se fortalecer no Golfo

O sistema de baixa pressão identificado como Invest 93L, localizado ao largo da costa leste da Flórida, está ganhando estrutura e pode se tornar uma depressão tropical nos próximos dias. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), há 40% de chance de desenvolvimento tropical entre terça e sexta-feira.

Atualmente, o sistema segue em direção oeste e deve atravessar o centro da Flórida até esta terça-feira (15) à noite, emergindo no nordeste do Golfo do México na quarta. Com as águas quentes da região e condições atmosféricas mais favoráveis, existe potencial de fortalecimento assim que o distúrbio alcançar o Golfo.

Independentemente de virar uma tempestade nomeada, os efeitos já são sentidos em várias áreas da Flórida. A região central do estado enfrenta chuvas tropicais intensas, ventos fortes e risco de inundações locais — o que levou meteorologistas a declarar esta terça-feira como um “Dia de Alerta Meteorológico”.

Ao longo da semana, conforme o sistema se desloca para o norte do Golfo, estados como Alabama, Mississippi, Louisiana e o Panhandle da Flórida também podem ser afetados por chuvas volumosas e enchentes localizadas.

Fonte: Click Orlando