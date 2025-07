Centro de Furacões monitora possível formação tropical perto da costa da Flórida

Um distúrbio atmosférico localizado próximo à costa da Flórida chamou a atenção do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) como possível candidato a desenvolvimento tropical. O sistema é o mesmo que provocou fortes chuvas em várias regiões do estado nesta terça-feira (15).

A expectativa é de que o distúrbio continue avançando pela península da Flórida durante a quarta-feira, mantendo as chances elevadas de mais chuvas no período da tarde e noite. Depois disso, ele deve alcançar as águas abertas do Golfo do México, onde há uma possibilidade, ainda que pequena, de se intensificar.

De acordo com o NHC, o distúrbio tem apenas 10% de chance de se transformar em uma depressão ou tempestade tropical nos próximos dois dias e também nos próximos sete dias. Mesmo com essa baixa probabilidade, a previsão é de chuvas intensas para a região norte do Golfo, independentemente do desenvolvimento do sistema.

Se o fenômeno se desenvolver e ganhar nome, o próximo da lista da temporada de furacões de 2025 será “Dexter”. A atual temporada segue oficialmente até o mês de novembro.

Fonte: Click Orlando