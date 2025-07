Atlântico tropical dá sinais de atividade com previsão mais agitada para o início de agosto

Tradicionalmente, é em agosto que a temporada de furacões no Atlântico começa a se intensificar, e os modelos meteorológicos mais recentes sugerem que esse padrão se repetirá em 2025. Após semanas de calmaria, os sistemas de previsão agora indicam um aumento na atividade, especialmente a partir da primeira semana de agosto.

Segundo especialistas, as ondas tropicais vindas da África estão mais intensas, o que pode indicar o início de um período mais ativo. Modelos de inteligência artificial, como o europeu e o DeepMind, do Google, passaram a mostrar sinais consistentes de formação de tempestades a partir da semana do dia 3 de agosto.

Um dos sistemas monitorados atualmente é uma onda tropical de rápido deslocamento que deve surgir sobre o Atlântico leste no início da próxima semana. Embora as chances iniciais de desenvolvimento sejam limitadas devido ao ambiente seco e estável, o sistema merece atenção, especialmente ao se aproximar das ilhas do Caribe oriental.

Enquanto isso, uma perturbação atmosférica ampla e desorganizada no norte do Golfo do México deve atingir a costa do Texas ainda hoje. A expectativa é de pouca intensificação e chuvas manejáveis, sem alertas de enchente emitidos até o momento. A previsão do tempo indica apenas risco marginal de alagamentos localizados.

Fonte: Local10