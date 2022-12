Xerife do Arizona promete impedir muro "ilegal" feito com contêineres na fronteira

Em meio à crescente crise imigratória na fronteira sul, um xerife do Arizona prometeu impedir a construção de um muro "ilegal" feito de contêineres na fronteira dos Estados Unidos com o México se este atingir seu condado.

A barreira improvisada está sendo construída pelo governador do Arizona, Doug Ducey, em seus últimos dias no cargo. A construção começou no início deste ano, com o governador dizendo que era uma tentativa de "proteger" a fronteira.



No entanto, as agências federais chamaram a barreira de ilegal e ordenaram que as autoridades estaduais parassem o trabalho.

Faltando apenas algumas semanas para Ducey deixar o cargo, as equipes de trabalho que operam ao longo da fronteira leste do Arizona com o México têm feito progressos na barreira, que consiste em contêineres empilhados duas vezes e arame farpado.



Recentemente, grupos ambientalistas protestaram, dizendo que a barreira representa um perigo para as espécies nativas e os sistemas naturais de água da região.



No condado de Santa Cruz, no Arizona, o xerife David Hathaway disse que planeja prender as equipes de construção que trabalham na barreira se chegarem ao seu condado.

“A área onde eles estão colocando os contêineres é inteiramente em terras federais, em florestas nacionais”, disse Hathaway à estação de notícias local Fox 10.

“Não é um terreno do estado, não é um terreno privado, e o governo federal disse que isso [é] uma atividade ilegal”.



A nova governadora Katie Hobbs ainda não decidiu o que fazer com os contêineres. Ela se opôs à barreira, mas não está claro se planeja remover os contêineres após sua posse em 5 de janeiro.



O debate sobre a barreira fronteiriça de Ducey ocorre em meio a um número recorde de migrantes que chegam à fronteira EUA-México.

No ano fiscal de 2022, encerrado em setembro, um total de 2,38 milhões de migrantes foram detidos na fronteira, marcando um aumento de 37% em relação ao ano anterior.



Com informações da BBC.