Mais de 1.500 imigrantes cruzam de uma só vez o Rio Grande na fronteira EUA-México

Em uma das maiores travessias em massa da região, mais de 1.500 imigrantes atravessaram o Rio Grande de Juárez, no México, para El Paso, no Texas, na noite de domingo, 11.

"Bem-vindo aos Estados Unidos!" um jovem no meio do Rio Grande gritou para as centenas de imigrantes que chegavam à fronteira de abrigos em Juárez na noite de domingo. "Você conseguiu!"

Os imigrantes, que são da Nicarágua, Peru e Equador, estavam em uma caravana de 20 ônibus. Eles foram escoltados pela Polícia Estadual de Chihuahua da cidade de Jiménez a Juárez por causa de traficantes de pessoas. O grupo chegou a ser sequestrado ainda no México dias antes e libertado com a intervenção da polícia mexicana.



Logo após cruzarem o Rio Grande, os indocumentados se entregaram à Patrulha de Fronteira. Com a suspensão temporária da medida conhecida como Título 42, que devolve imediatamente para o México os indivíduos pegos no trajeto irregular, eles passaram a ter o direito de esperar em território americano o processamento do pedido de asilo.



A travessia em massa ocorreu em um momento em que as instalações da Patrulha de Fronteira e abrigos não governamentais em El Paso estão sobrecarregados além da capacidade.

Mais de 5.100 migrantes foram detidos até domingo no Centro Central de Processamento da Patrulha de Fronteira, projetado para abrigar temporariamente 3.500 pessoas, de acordo com um painel mantido pela cidade de El Paso.



Autoridades de imigração dos EUA libertaram 1.744 imigrantes em El Paso no sábado e no domingo. Como isso era mais do que os leitos disponíveis em abrigos administrados por organizações não-governamentais, 611 deles foram soltos nas ruas do centro de El Paso, de acordo com o painel.

Agentes da Patrulha de Fronteira e funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na região de El Paso, que inclui o Novo México, encontraram quase 15.000 migrantes na semana passada, de acordo com o painel. Esse é o maior total semanal do ano até agora.

As autoridades federais e locais estão se preparando para o crescimento contínuo das travessias de migrantes com o fim do Título 42, uma política controversa iniciada durante o governo Trump e expandida no governo Biden para expulsar rapidamente muitos migrantes por motivos de saúde pública. Um juiz federal disse que a política deve terminar até 21 de dezembro, embora o governo Biden esteja apelando da decisão.



