"Dois anos de imigração perdida" são responsáveis pela falta de 3,5 milhões de trabalhadores

A crise da covid-19 causou uma diminuição na imigração, ocasionando a falta de 3,5 milhões de trabalhadores no mercado americano, de acordo com a estimativa de economistas.



Pesquisas afirmam que essa intensificação na escassez de mão de obra, causada pela queda no fluxo de trabalhadores estrangeiros para os Estados Unidos especialmente durante o governo Trump, faz com que os empregadores não consigam encontrar funcionários, principalmente em setores de baixa remuneração e fisicamente exigentes, como hotelaria, agricultura, construção e saúde.



Embora a imigração tenha se recuperado um pouco desde então, principalmente nos últimos seis meses, grandes escassezes permanecem, afetando a economia em um momento em que a força de trabalho também está perdendo trabalhadores devido a aposentadorias precoces, problemas de saúde contínuos e desafios de cuidado.



Nos EUA, mais de 10 milhões de empregos permanecem sem preenchimento, e essa escassez também está contribuindo para preços mais altos de alguns bens e serviços, pois as empresas aumentam os salários para competir por um grupo menor de trabalhadores e manter o pessoal existente.



Giovanni Peri, diretor do Centro de Migração Global da Universidade da Califórnia em Davis, diz que embora as taxas de imigração tenham aumentado nos últimos meses, pode levar mais quatro anos até que o país compense as deficiências atuais. “Se alguém não tem muita educação e não tem um parente próximo nos EUA, não há praticamente nenhum caminho legal para obter um green card”, disse Watson, do Williams College. “Existem talentos inexplorados por aí”, afirma ele.



O número de novos imigrantes que entram legalmente no país a cada ano, que atingiu o pico em 2016, caiu 6% em 2017 e outros 9% no ano seguinte, segundo dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA. Mas a pandemia deu o maior golpe: os recém-chegados caíram 50% entre 2019 e 2021. “A Covid causou dois anos de imigração perdida”, disse Peri. “Embaixadas e consulados que liberam vistos foram, em sua maioria, fechados. O processamento de green cards nos EUA foi praticamente encerrado. Até as viagens internacionais praticamente desapareceram.”



Muitas dessas situações melhoraram desde então, mas os empresários dizem que não foi o suficiente para compensar anos de trabalhadores perdidos. Em Napa Valley, Califórnia, os produtores de uva não conseguem encontrar os trabalhadores imigrantes mexicanos com os quais contavam para cultivar os sagrados vinhedos da região. Quarenta e quatro por cento das empresas de vinhedos em Napa relataram escassez de mão de obra em 2021, de acordo com um estudo conjunto da UC Davis e uma organização sem fins lucrativos da indústria do vinho em Napa. “Este é um apelo ao Congresso para que parem de chutar essa lata no futuro. Não são apenas os agricultores que estão sendo afetados”, disse ele. “Os consumidores estão pagando o preço – e todos nós somos consumidores; todos temos que comer."



