Migrantes enfrentam Natal congelante na fronteira dos EUA com o México

Centenas de migrantes acamparam no frio na fronteira norte do México com os Estados Unidos durante o Natal, enquanto esperam por uma reversão nas restrições à migração para os EUA.

Depois que a Suprema Corte determinou nesta semana que as restrições conhecidas como Título 42 poderiam permanecer temporariamente, muitos migrantes enfrentam um fim de semana de frio, causado pelo que o serviço meteorológico do México chamou de "massa de ar ártico".



"Todo mundo aqui gostaria de passar o Natal sob um teto porque o frio é forte", disse à Reuters Franyer Chavez, um migrante venezuelano em El Paso, no Texas.



A previsão era de que as temperaturas nas cidades fronteiriças de Matamoros e Reynosa, onde milhares de pessoas estão acampadas ao ar livre ou em abrigos básicos, chegassem a zero no sábado (24), véspera de Natal, com pouca melhora no domingo (25).



Em Ciudad Juarez, cidade mais a oeste, onde centenas de migrantes dormem nas ruas e fazem fila para pedir asilo na fronteira com El Paso, as temperaturas devem cair para - 6ºC. As autoridades forneceram mais espaço nos abrigos nos últimos dias.



O Título 42 permite que os Estados Unidos devolvam migrantes ao México e outros países sem que tenham a chance de solicitar asilo.

A medida, instituída pelo ex-presidente Donald Trump, deveria terminar em 21 de dezembro antes da decisão da Suprema Corte. Não há previsão para que a medida perca a validade.

Com informações da Reuters.