Suprema Corte dos EUA mantém limites de asilo a imigrantes

A Suprema Corte decidiu manter os limites de asilo da era da pandemia em vigor por enquanto, frustrando as esperanças de imigrantes que fogem da violência e da desigualdade na América Latina e em outros lugares para chegar aos Estados Unidos.



Desde 2020, quando foi implantada, as autoridades expulsaram requerentes de asilo dentro dos Estados Unidos 2,5 milhões de vezes com base na prevenção da propagação da COVID-19.



A decisão de terça-feira, 27, preserva uma importante política da era Trump que estava programada para expirar sob ordem de um juiz em 21 de dezembro.



Os limites, muitas vezes conhecidos como Título 42 em referência a uma lei de saúde pública de 1944, foram estabelecidos pelo então presidente Donald Trump no início da pandemia, mas o desenrolar tomou um caminho tortuoso nos tribunais.



Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA tentaram encerrar a política em abril de 2022, mas um juiz federal da Louisiana apoiou 19 estados liderados pelos republicanos em maio para ordenar que ela fosse mantida. Outro juiz federal em Washington disse em novembro que o Título 42 deve terminar, enviando a disputa para a Suprema Corte.



Os defensores da imigração entraram com um processo para acabar com a política, dizendo que vai contra as obrigações americanas e internacionais de pessoas que fogem para os EUA para escapar da perseguição. Eles também argumentaram que a política está desatualizada à medida que os tratamentos para o coronavírus melhoram.



A decisão de 5 a 4 da Suprema Corte ocorre quando milhares de migrantes se reuniram no lado mexicano da fronteira, lotando abrigos e preocupando advogados que estão lutando para descobrir como cuidar deles.



Andrea Rudnik, co-fundadora da organização sem fins lucrativos de ajuda à imigração Team Brownsville, no sul do Texas, disse que a situação na fronteira é uma crise humanitária. Ela disse que há milhares de migrantes acampados em caixas de papelão e em tendas improvisadas perto da entrada da ponte Gateway International em Matamoros, no México, em frente a Brownsville, sem comida, água, roupas ou banheiros.



A decisão da Suprema Corte disse que o tribunal revisará a questão de saber se os estados têm o direito de intervir na luta legal sobre o Título 42. Tanto o governo federal quanto os defensores da imigração argumentaram que os estados esperaram muito para intervir e - mesmo se eles não esperaram tanto tempo - que eles não têm posição suficiente para intervir.



Na dissidência, os juízes Neil Gorsuch e Ketanji Brown Jackson escreveram que, mesmo que o tribunal concluísse que os estados têm o direito de intervir e o Título 42 fosse legalmente adotado “... a emergência em que essas ordens foram baseadas há muito expirou. ”

Os juízes disseram que a “atual crise de fronteira não é uma crise de COVID”.



Em novembro, um juiz federal ficou do lado dos advogados e estabeleceu o prazo de 21 de dezembro para acabar com a política. Os estados de tendência conservadora recorreram à Suprema Corte, alertando que um aumento na migração afetaria os serviços públicos e causaria uma “calamidade sem precedentes” com a qual, segundo eles, o governo federal não tinha planos de lidar.